موراتا يُفكر في الانتقال لدوري روشن

يبدو أن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، الإسباني ألفارو موراتا قد يُغير رأيه بشأن الانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي الجديد.

موراتا قد ينضم لدوري روشن

وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية، إلى أن موراتا يحظى باهتمام كبير من ناديي يوفنتوس وميلان الإيطاليين، إلا أن مطالب أتلتيكو مدريد؛ تُصعب من انتقال إلى أي منهما، حيث طلب 32 مليون يورو للموافقة على رحيله.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “كما أن موراتا لن يقل راتبه السنوي عن الـ5 ملايين يورو، الأمر الذي سيكون ضخمًا على الأندية الإيطالية، ليصبح العرض السعودي مقنعًا وواقعيًا بالنسبة له، حيث يصل إلى 50 مليون يورو”.

وارتبط اسم موراتا بأكثر من ناد سعودي خلال الفترة الماضية، حيث أكدت تقارير أن الهلال والتعاون تقدما بعروض رسمية للتعاقد معه، قبل أن يُبدي المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد رغبته في ضمه إلى صفوف الاتفاق.

صفقات عالمية بدوري روشن

وشهدت الفترة الأخيرة انضمام العديد من النجوم العالميين إلى دوري روشن السعودي، وكانت البداية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وانتقل أكثر من لاعب عالمي في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث وقع الأهلي مع حارس مرمى تشيلسي ومنتخب السنغال، إدوارد ميندي، والبرازيلي فيرمينو، وتعاقد الهلال مع السنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز والصربي سافيتش.