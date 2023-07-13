موراتا يُفكر في الانتقال لدوري روشن

طارق الحبيب يثير الجدل : اللي يبي يخطب بنتي لجين عندها سناب وواتس يرسل لها ضمك يبدأ معسكر إسبانيا %23 نموًا في سجلات وكالات السفر والسياحة انطلاق أعمال قمة دول جوار السودان في القاهرة مجلس الأمن يبحث صواريخ كوريا الشمالية الباليستية احذروا السفر براً وقت الظهيرة لمدة 45 يوماً أبرز أرقام سافيتش قبل الانتقال للهلال ستيفن جيرارد يسعى لضم نجم ليفربول مدرب مانشستر يونايتد يلمح لبديل أونانا كلية الملك خالد العسكرية تعلن موعد القبول للجامعيين والثانوية
يبدو أن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، الإسباني ألفارو موراتا قد يُغير رأيه بشأن الانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي الجديد.
وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية، إلى أن موراتا يحظى باهتمام كبير من ناديي يوفنتوس وميلان الإيطاليين، إلا أن مطالب أتلتيكو مدريد؛ تُصعب من انتقال إلى أي منهما، حيث طلب 32 مليون يورو للموافقة على رحيله.
وأضافت الصحيفة الإسبانية: “كما أن موراتا لن يقل راتبه السنوي عن الـ5 ملايين يورو، الأمر الذي سيكون ضخمًا على الأندية الإيطالية، ليصبح العرض السعودي مقنعًا وواقعيًا بالنسبة له، حيث يصل إلى 50 مليون يورو”.
وارتبط اسم موراتا بأكثر من ناد سعودي خلال الفترة الماضية، حيث أكدت تقارير أن الهلال والتعاون تقدما بعروض رسمية للتعاقد معه، قبل أن يُبدي المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد رغبته في ضمه إلى صفوف الاتفاق.
وشهدت الفترة الأخيرة انضمام العديد من النجوم العالميين إلى دوري روشن السعودي، وكانت البداية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وانتقل أكثر من لاعب عالمي في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث وقع الأهلي مع حارس مرمى تشيلسي ومنتخب السنغال، إدوارد ميندي، والبرازيلي فيرمينو، وتعاقد الهلال مع السنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز والصربي سافيتش.