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يطلق عليه المرزم ومدته 13 يومًا

موسم جديد بالسعودية في شدة الحر

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٩ مساءً
موسم جديد بالسعودية في شدة الحر
المواطن - فريق التحرير

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كشف الباحث في الطقس والمناخ خالد الزعاق، عن مدة موسم المرزم الذي يأتي خلال هذه الأيام.

شدة الحر

وقال الزعاق، خلال فقرة برنامجه عبر قناة العربية: قسم العرب الحرارة إلى قسمين، صيف وقيظ، الأول بداية الحر، والثاني شدة الحر.

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وأضاف: وخلال هذه الأيام يدخل علينا موسم المرزم، وهو قمة اشتداد الحرارة، ومدته 13 يومًا.

الفاكهة الصيفية

ولفت الزعاق إلى أنه في خلال الـ 26 يومًا المقبلة، نستمتع بتناول الفاكهة الصيفية، والتي تبدأ بالمشمش وتنتهي بالرمان، وبينها التين والعنب والتمور.

وأكمل: الفاكهة الصيفية لها بداية ووفرة ونهاية، تبدأ بالجوزة ووفرته بالمرزم، وتنتهي إذا دخل علينا موسم سهيل.

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