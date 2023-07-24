موسم جديد بالسعودية في شدة الحر

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كشف الباحث في الطقس والمناخ خالد الزعاق، عن مدة موسم المرزم الذي يأتي خلال هذه الأيام.
وقال الزعاق، خلال فقرة برنامجه عبر قناة العربية: قسم العرب الحرارة إلى قسمين، صيف وقيظ، الأول بداية الحر، والثاني شدة الحر.
وأضاف: وخلال هذه الأيام يدخل علينا موسم المرزم، وهو قمة اشتداد الحرارة، ومدته 13 يومًا.
ولفت الزعاق إلى أنه في خلال الـ 26 يومًا المقبلة، نستمتع بتناول الفاكهة الصيفية، والتي تبدأ بالمشمش وتنتهي بالرمان، وبينها التين والعنب والتمور.
وأكمل: الفاكهة الصيفية لها بداية ووفرة ونهاية، تبدأ بالجوزة ووفرته بالمرزم، وتنتهي إذا دخل علينا موسم سهيل.
كم مدة موسم المرزم؟
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق #السعودية #نشرة_الرابعة@dralzaaq pic.twitter.com/KKhrQzklED
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) July 24, 2023