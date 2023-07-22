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رغم قوة عرض أصفر الرياض

موسى ديابي يرفض النصر ويختار أستون فيلا

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٢ مساءً
موسى ديابي يرفض النصر ويختار أستون فيلا
المواطن - فريق التحرير

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رفض اللاعب الفرنسي موسى ديابي نجم فريق باير ليفركوزن الألماني، الانتقال إلى نادي النصر وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في “تويتر” إن ديابي صاحب الـ 24 عامًا رفض عرض النصر، مفضلًا الانتقال لنادي أستون فيلا الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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موسى ديابي يختار الدوري الإنجليزي

وكان النصر تقدم بعرض قدره 43 مليون يورو ورحب باير ليفركوزن بالعرض، حيث وافق على بيع اللاعب لأصفر الرياض لكن النجم الفرنسي رفض الانتقال إلى دوري روشن.

ويُعد ديابي من ناشئي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وتوج معه بلقبي الدوري الفرنسي لكرة القدم وكأس السوبر الفرنسي، إلا أن عدد مشاركاته كان قليلًا.

موسى ديابي
ديابي – المصدر @FabrizioRomano

مسيرة ديابي

وانضم موسى ديابي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن الألماني في صيف عام 2019، وشارك معه في 172 مباراة، ونجح في تسجيل 49 هدفًا، كما قدم 48 تمريرة حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي، شارك ديابي صاحب الـ24 عامًا في 10 مباريات مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، وتوج معه بلقب دوري الأمم الأوروبية.

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