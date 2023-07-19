موسى ديابي يُفضل النصر على أستون فيلا

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حسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن، الفرنسي موسى ديابي، موقفه من الانتقال إلى صفوف النصر في الموسم الرياضي الجديد.
وشدد الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، على أن النصر توصل لاتفاق مع موسى ديابي، ويتحرك اللاعب الآن لإنهاء الصفقة.
وأشار رودي جاليتي إلى أن ديابي أكد أنه لا يُريد الذهاب إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا الإنجليزي، ويُفضل الانتقال لدوري روشن السعودي، مؤكدًا أن النصر يُجري الآن محادثات مع باير ليفركوزن الألماني.
وأكدت تقارير أن النصر وأستون فيلا تقدموا بعرض تبلغ قيمته 38 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمكافآت، ولكن باير ليفركوزن يرغب في بيع موسى ديابي مقابل 60 مليون يورو.
ويُعد ديابي من ناشئي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وتوج معه بلقبي الدوري الفرنسي لكرة القدم وكأس السوبر الفرنسي، إلا أن عدد مشاركاته كان قليلًا.
وانضم موسى ديابي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن الألماني في صيف عام 2019، وشارك معه في 172 مباراة، ونجح في تسجيل 49 هدفًا، كما قدم 48 تمريرة حاسمة.
وعلى الصعيد الدولي، شارك ديابي صاحب الـ24 عامًا في 10 مباريات مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، وتوج معه بلقب دوري الأمم الأوروبية.