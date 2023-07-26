موسى ديمبيلي اتفاقي رسميًا

أعلن نادي الاتفاق، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع النجم الفرنسي موسى ديمبيلي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الاتفاق يضم موسى ديمبيلي

وكشف نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، عن حسم الصفقة، دون الكشف عن مدة التعاقد، وقال: “شجاع، كريم، عميد، ذعّار، ما تخاف لو تكثر علينا الحشودة.. موسى ديمبيلي فارس جديد في فارس الدهناء”.

وأكدت تقارير مؤخرًا أن المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، الإنجليزي ستيفن جيرارد، يُصر على ضم موسى ديمبيلي، خاصة أن التعاقد معه في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع أولمبيك ليون الفرنسي.

وشارك موسى ديمبيلي في 28 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبيك ليون خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، وأحرز 3 أهداف، وسبق أن لعب في صفوف فولهام، سليتك، ليون وأتلتيكو مدريد.

الاتفاق يُدعم صفوفه

ويُعد ديمبيلي ثاني صفقة يعلن نادي الاتفاق عنها اليوم، حيث كشف عن تعاقده مع المدافع الأسكتلندي الدولي جاك هندري، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي كلوب بروج البلجيكي.

ويأمل المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في الظهور بشكل مميز بالموسم المقبل، والمنافسة على الألقاب.