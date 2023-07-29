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تقدم بشكوى ضد الراقي للاتحاد الدولي لكرة القدم

موسيماني عن تأخر مستحقاته لدى الأهلي: خذوا 1 % من راتب بنزيما

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٩ مساءً
موسيماني عن تأخر مستحقاته لدى الأهلي: خذوا 1 % من راتب بنزيما
المواطن - محمد سمعه

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سخر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بنادي الأهلي، والمدرب الحالي لنادي الوحدة الإماراتي من تأخر مستحقاته لدى أهلي جدة وذلك بعد حديثه عقب فوز الوحدة على الكويت الكويتي في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وظهر المدرب الجنوب إفريقي في مقطع فيديو متداول وهو يقول: ” إن شاء الله يأخذون من راتب كريم بنزيما 1 % ويسددون بقية مستحقاتي، لا يجب أن ننسى أنني رفعت من مستوى الأهلي وساهمنا في صعوده لدوري المحترفين”.

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تفاصيل شكوى موسيماني 

وكان المدرب الجنوب إفريقي تقدم بشكوى ضد الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد فسخ الراقي لعقده من طرف واحد”.

وبحسب التقارير فإن موسيماني استند في شكواه على أن الأهلي فسخ العقد من طرف واحد رغم أنه يُفعل بشكل تلقائي في الموسم الثاني، كما أضاف في شكواه أنه لم يحصل على راتبه لمدة 6 أشهر في الموسم الماضي حينما كان الأهلي في دوري يلو، بجانب أنه لم يحصل على مكافأة الصعود.

موسيماني

بديل موسيماني

يذكر أن المدرب الجنوب إفريقي كان تولى تدريب الأهلي في أكتوبر الماضي ثم نجح بالصعود للراقي إلى دوري روشن بعد هبوطه لمدة موسم من دوري المحترفين، وتمت إقالته وتعيين المدرب الألماني ماتياس يايسله.

 

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