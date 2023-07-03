موظفو القطاع الحكومي يستأنفون العمل بعد إجازة عيد الأضحى غدًا

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يستعد موظفو القطاع الحكومي لاستئناف العمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك التي بدأت في اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الاثنين.
وكان موظفو القطاعين الخاص والبنوك والغير ربحي قد عادوا أمس الأحد إلى أعمالهم بعد تمتعهم بـ إجازة عيد الأضحى المبارك.
وكانت العديد من الجهات المهمة والحيوية في الدولة قد أعلنت استمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وفق مواعيد مجدولة سلفًا مع توفير معظم الخدمات أونلاين عبر التطبيقات الرسمية لهذه الجهات ومواقعها على الإنترنت.