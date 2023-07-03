Icon

تنفيذ حكم حد الحرابة بمصري والقتل تعزيرًا لـ4 مواطنين Icon ضبط مواطن و11 مخالفًا لنظام الحدود لترويج المخدرات بجازان وعسير Icon اليوم دخول طالع الهقعة مدته 13 يومًا Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بيلاروس Icon إيران تسجل أعلى درجات الحرارة في العالم Icon طرح تذاكر حفل محمد عبده في الأحساء غدًا Icon موعد التسجيل في الجامعة الإسلامية Icon اكتمال استعدادات منفذ الحديثة ومدينة الحجاج لتوديع ضيوف الرحمن Icon 3 إجراءات حال تعطل المركبة على الطرق الرئيسية Icon قصة قرية سعودية عمرها 400 عام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
18 تخصصًا في 9 كليات نظرية وعلمية

موعد التسجيل في الجامعة الإسلامية

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٥ مساءً
موعد التسجيل في الجامعة الإسلامية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن بدء التسجيل للالتحاق بالجامعة للعام الجامعي المقبل 1445 هـ لمرحلة البكالوريوس للسعوديين والمقيمين “المنح الداخلية”, وذلك اعتباراً من الـ 23 من شهر ذي الحجة الجاري حتى يوم الخميس الـ 2 من شهر محرم المقبل.

تخصصات الجامعة الإسلامية

وبيّنت الجامعة الإسلامية أن القبول يشمل 9 كليات نظرية وعلمية، تتضمن 18 تخصصاً, حيث تضم الكليات النظرية كلية الشريعة, وكلية الأنظمة والدراسات القضائية, وكلية القرآن والدراسات الإسلامية, وكلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية, وكلية اللغة العربية, وكلية الدعوة وأصول الدين, فيما تشمل الكليات العلمية كلية الهندسة, وكلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات, وكلية العلوم.

قد يهمّك أيضاً
لقطات لانفجار ضخم يهز ليون بفرنسا

لقطات لانفجار ضخم يهز ليون بفرنسا

القمر العملاق يضيء سماء السعودية اليوم

القمر العملاق يضيء سماء السعودية اليوم

شروط وخطوات التقديم

ودعت الجامعة الإسلامية الراغبين في تقديم طلباتهم إلى الاطلاع على شروط وخطوات التقديم وتقديم الطلبات عبر بوابة القبول على موقع الجامعة الإلكتروني.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدمام والأحساء تسجلان درجة الحرارة الأعلى بالشرقية
السعودية اليوم

الدمام والأحساء تسجلان درجة الحرارة الأعلى بالشرقية

السعودية اليوم
انطلاق الدورة الثانية من مهرجان الأفلام الأوروبية بالرياض
السعودية اليوم

انطلاق الدورة الثانية من مهرجان الأفلام الأوروبية...

السعودية اليوم
أهم الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة للقادمين من الداخل والخارج
السعودية اليوم

أهم الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة للقادمين...

السعودية اليوم
لا إقبال في السعودية على تشغيل المنازل بالطاقة الشمسية
السعودية اليوم

لا إقبال في السعودية على تشغيل المنازل...

السعودية اليوم
أمطار رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق

السعودية اليوم
طرفا الصراع في السودان يوافقان على هدنة أعلنتها السعودية وأمريكا
العالم

طرفا الصراع في السودان يوافقان على هدنة...

العالم
تنفيذ الحكم بحق قاتل القرهدي يعكس تطبيق العدالة الناجزة في السعودية
السعودية اليوم

تنفيذ الحكم بحق قاتل القرهدي يعكس تطبيق...

السعودية اليوم
جماهير الأهلي تطلب التعاقد مع حمدالله
الرياضة

جماهير الأهلي تطلب التعاقد مع حمدالله

الرياضة