موعد التسجيل في الجامعة الإسلامية

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن بدء التسجيل للالتحاق بالجامعة للعام الجامعي المقبل 1445 هـ لمرحلة البكالوريوس للسعوديين والمقيمين “المنح الداخلية”, وذلك اعتباراً من الـ 23 من شهر ذي الحجة الجاري حتى يوم الخميس الـ 2 من شهر محرم المقبل.

تخصصات الجامعة الإسلامية

وبيّنت الجامعة الإسلامية أن القبول يشمل 9 كليات نظرية وعلمية، تتضمن 18 تخصصاً, حيث تضم الكليات النظرية كلية الشريعة, وكلية الأنظمة والدراسات القضائية, وكلية القرآن والدراسات الإسلامية, وكلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية, وكلية اللغة العربية, وكلية الدعوة وأصول الدين, فيما تشمل الكليات العلمية كلية الهندسة, وكلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات, وكلية العلوم.

شروط وخطوات التقديم

ودعت الجامعة الإسلامية الراغبين في تقديم طلباتهم إلى الاطلاع على شروط وخطوات التقديم وتقديم الطلبات عبر بوابة القبول على موقع الجامعة الإلكتروني.