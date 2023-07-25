موعد انضمام رضا سليم لـ الأهلي المصري

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أصبح اللاعب المغربي رضا سليم لاعب فريق الجيش الملكي المغربي قريبًا من الانضمام لـ الأهلي المصري وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت تقارير صحفية مغربية، أن سليم صاحب الـ 22 عامًا سيوقع على عقود انضمامه لـ الأهلي اليوم الثلاثاء، حيث سيلعب مع بطل إفريقيا 11 مرة حتى صيف عام 2028.
وكشفت تقارير أن الصفقة قدرها مليونا و 200 ألف دولار أمريكي تم دفعهم لفريق الجيش الملكي.
وتعد صفقة سليم هي ثاني صفقة لـ الأهلي بعد ضم إمام عاشور قادمًا من نادي مييتلاند الدنماركي.
ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه بضم أقوى الصفقات، وذلك للمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل، حيث يتنافس الأهلي على بطولة كأس العالم للأندية وكأس مصر والسوبر المصري والسوبر الإفريقي في الأشهر القليلة المقبلة.