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قادمًا من الجيش الملكي المغربي

موعد انضمام رضا سليم لـ الأهلي المصري

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٥ مساءً
موعد انضمام رضا سليم لـ الأهلي المصري
المواطن - فريق التحرير

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أصبح اللاعب المغربي رضا سليم لاعب فريق الجيش الملكي المغربي قريبًا من الانضمام لـ الأهلي المصري وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية مغربية، أن سليم صاحب الـ 22 عامًا سيوقع على عقود انضمامه لـ الأهلي اليوم الثلاثاء، حيث سيلعب مع بطل إفريقيا 11 مرة حتى صيف عام 2028.

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قيمة صفقة رضا سليم

وكشفت تقارير أن الصفقة قدرها مليونا و 200 ألف دولار أمريكي تم دفعهم لفريق الجيش الملكي.

رضا سليم - الأهلي المصري
سليم

وتعد صفقة سليم هي ثاني صفقة لـ الأهلي بعد ضم إمام عاشور قادمًا من نادي مييتلاند الدنماركي.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه بضم أقوى الصفقات، وذلك للمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل، حيث يتنافس الأهلي على بطولة كأس العالم للأندية وكأس مصر والسوبر المصري والسوبر الإفريقي في الأشهر القليلة المقبلة.

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