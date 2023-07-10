موعد انضمام كيليان مبابي إلى ريال مدريد

يبدو أن اللاعب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أصبح قريبًا من الانضمام لنادي ريال مدريد الإسباني وذلك بعد تصريحاته المثيرة ضد نادي باريس سان جيرمان مؤخرًا.

وكان مبابي أجرى مقابلة صحافية، وأكد خلالها أن وجوده في الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لا يُساعده كثيرًا في إبراز أدائه، وشدد على أنه لا يقبل سوى بتحقيق الفوز.

كما أكد مبابي على أن ما حققه سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا يُعد الحد الأقصى له، وشدد على أنه لا يُريد أن يكون في فريق يكتفي فقط بالمشاركة، فهو يسعى لحصد اللقب.

6 لاعبين غاضبون من كيليان مبابي

وأشارت إذاعة “مونت كارلو”، إلى أن تصريحات كيليان مبابي لم تعجب غرفة ملابس باريس سان جيرمان، حيث أرسل 6 لاعبين؛ بينهما اثنان منضمان حديثًا، هذه التصريحات لرئيس النادي، ناصر الخليفي.

وأضافت الإذاعة الفرنسية: “وكتب أحد اللاعبين لناصر الخليفي: “هذه إهانة للنادي”، وشددت على أن رئيس النادي يرى أن كلمات مبابي صادمة، وتمثل انتهاكًا لكل اللاعبين الحاليين والمدربين وجماهير النادي الباريسي.

وجاء في ختام تقرير “مونت كارلو”: “قال ناصر الخليفي عندما قرأ التصريحات إذا كان هذا ما يفكر فيه، فلماذا لا يرحل الآن؟”.

وقال الصحفي الإسباني توماس جونزاليس إن مبابي سيكون قريبًا من الانضمام لـ ريال مدريد صيف عام 2024.

وقيل: إن الريال طلب الحصول على قرض بنكي قدره 300 مليون يورو للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان.