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موعد توقيع سيكو فوفانا على عقود الانضمام لـ النصر

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٠ مساءً
موعد توقيع سيكو فوفانا على عقود الانضمام لـ النصر
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية عن موعد توقيع الإيفواري سيكو فوفانا، لاعب وسط نادي لانس الفرنسي، على عقود الانضمام لنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

سيكو فوفانا يوقع غدًا

وقال الحساب الرسمي لـ قناة الكأس القطرية عبر “تويتر”: إن فوفانا سيوقع غدًا الاثنين على عقود الانضمام لنادي النصر.

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سيكو فوفانا لاعب لانس

ولفت الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأحد، إلى أن المحادثات مع اللاعب متقدمة للغاية، وفي انتظار التفاصيل النهائية، مشددًا على أن وفد النصر متواجد الآن في فرنسا.

 

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