استحداث 15 تخصصًا نوعياً جديداً بـ جامعة الملك خالد المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء يعلن عن فرص تدريب وتوظيف 94 وظيفة بـ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” موعد صرف المكافآت المالية للاختبارات تراجع أرباح “مجموعة تداول” 24% إلى 105 ملايين ريال الأحساء والدهناء الأعلى حرارة اليوم بـ 48 مئوية السديس يشارك بتوزيع الهدايا على المعتمرين والزائرين جامعة نجران تعلن موعد التسجيل في 13 برنامجًا للماجستير أكثر من مليون مستفيدة من مبادرات الشؤون النسائية بالمسجد الحرام الأرباح الفصلية لبنك “العربي الوطني” ترتفع 39%
أصدرت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الأحد، توضيحًا مهمًا حول موعد صرف المكافآت المالية للاختبارات.
وأوضحت خدمة العناية بالمستفيدين بموقع “تويتر”، أن صرف المكافآت المالية للاختبارات الورقية والرقمية، يستغرق مدة زمنية ثلاثة أشهر كحد أقصى.
وفي وقت سابق، كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن موعد الإعلان عن نتائج الاختبارات الرقمية والورقية.
وبينت أن نتائج الاختبارات الرقمية بعد تأدية الاختبار من 3 إلى 5 أيام عمل، وأن نتائج الاختبارات الورقية بعد شهر من انتهاء فترة الاختبار.
ونوهت إلى أنه عند تجاوز المدة المحددة وعدم ظهور نتيجة الاختبار؛ يمكن التواصل مع فريق الدعم عبر منصة الدعم الموحدة.