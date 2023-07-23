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موعد صرف المكافآت المالية للاختبارات

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٩ صباحاً
موعد صرف المكافآت المالية للاختبارات
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الأحد، توضيحًا مهمًا حول موعد صرف المكافآت المالية للاختبارات.

وأوضحت خدمة العناية بالمستفيدين بموقع “تويتر”، أن صرف المكافآت المالية للاختبارات الورقية والرقمية، يستغرق مدة زمنية ثلاثة أشهر كحد أقصى.

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آلية إعلان النتائج

وفي وقت سابق، كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن موعد الإعلان عن نتائج الاختبارات الرقمية والورقية.

وبينت أن نتائج الاختبارات الرقمية بعد تأدية الاختبار من 3 إلى 5 أيام عمل، وأن نتائج الاختبارات الورقية بعد شهر من انتهاء فترة الاختبار.

ونوهت إلى أنه عند تجاوز المدة المحددة وعدم ظهور نتيجة الاختبار؛ يمكن التواصل مع فريق الدعم عبر منصة الدعم الموحدة.

 

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