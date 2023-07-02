موعد لقاء منتخب مصر الأولمبي ضد غينيا

تترقب الجماهير مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد نظيره الغيني، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، في ظل المنافسة القوية بينهما للظهور بشكل مميز وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

مباراة مصر ضد غينيا

ويلعب منتخب مصر الأولمبي ضد غينيا، على ملعب “ابن بطوطة” في المغرب، عند الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن يتم تنقل المباراة عبر قناة “بي إن سبورت 4″، حيث إن شبكة القنوات تنقل مباريات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد باريس”.

ويملك منتخب مصر الأولمبي فرصة كبيرة في التأهل إلى أولمبياد باريس، حيث إن المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى تصعد مباشرة، فيما يواجه صاحب المركز الرابع نظيره في الترتيب ببطولة كأس الأمم الآسيوية، لخطف البطاقة الأخيرة.

منتخب مصر الأولمبي

وتألق منتخب مصر الأولمبي بشكل لافت ضمن منافسات مرحلة المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث بدأ مشواره بتعادل سلبي ضد النيجر، قبل أن يفوز على مالي بهدف دون رد، وتجاوز الجابون بثلاثية نظيفة.

وانفرد منتخب مصر بصدارة المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، يليه مالي برصيد 6 نقاط، ليتأهلا سويًا إلى الدور التالي، فيما حلت النيجر في المركز الثالث بـ4 نقاط، وتذيلت الجابون الترتيب بدون رصيد.