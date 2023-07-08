تترقب الجماهير موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري لكرة القدم، في ظل الصراع القوي لحصد الثلاث نقاط.

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد

وسيكون موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، عند الساعة السابعة مساء اليوم السبت، حيث ستُقام المواجهة المؤجلة من الجولة الـ21 من الدوري المصري لكرة القدم على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وقبل موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، سينطلق الاستوديو التحليلي للقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري لكرة القدم وبطولات الأندية المصرية.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 72 نقطة من 28 مواجهة، فيما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الثامن برصيد 42 نقطة من 31 لقاء.

الأهلي يسعى للفوز

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره الاتحاد السكندري، والاقتراب خطوة أخرى من حصد باللقب، حيث إنه يحتاج لـ5 نقاط فقط، من أجل التتويج بالبطولة الغائبة عنه آخر موسمين.

وفي حالة فوز الأهلي ضد الاتحاد السكندري اليوم، قد تشهد مواجهة القمة المقبلة ضد الزمالك فوزه بلقب الدوري المصري لكرة القدم للمرة الـ43 في تاريخه.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري للظهور بشكل مميز، وتحقيق نتيجة إيجابية اليوم، لإنهاء الموسم في مركز متقدم بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.