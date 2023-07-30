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ضمن منافسات دور الـ16

موعد مباراة الأهلي والداخلية بكأس مصر

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣١ مساءً
موعد مباراة الأهلي والداخلية بكأس مصر
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الأهلي والداخلية ضمن منافسات بطولة كأس مصر، وسط صراع قوي من الفريقين للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

مباراة الأهلي والداخلية

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والداخلية ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عند الساعة السابعة مساء اليوم الأحد، على استاد الكلية الحربية.

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الأهلي المصري
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة اليوم، بهدف مواصلة تألقه في الموسم الحالي، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور من بطولة كأس مصر التي يحمل لقبها، فيما يطمح الداخلية للظهور بشكل جيد، وتحقيق مفاجأة بالفوز.

وسيتم نقل مباراة الأهلي والداخلية اليوم، عبر قناة أون تايم سبورت، الناقل الحصري لجميع المسابقات المصرية، وسيكون هناك استوديو تحليلي قبل اللقاء، على أن يتولى التعليق؛ محمد البوشي.

الأهلي المصري
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

حكام مباراة اليوم

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تولي محمد يوسف فياض مسؤولية إدارة مباراة الأهلي والداخلية، ويساعده هشام طلب وعلاء عبدالباسط، الحكم الرابع محمد العتباني، وحكم الفيديو محمد صباحي، ويسعده عمر فتحي.

حكام كأس مصر
طاقم تحكيم المباراة – المصدر @EFA

المواجهة المقبلة بكأس مصر

ويواجه الفائز من مباراة الأهلي والداخلية اليوم، الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، في دور الـ8 من بطولة كأس مصر، على أن تُقام المواجهة يوم 3 أغسطس المقبل، عند الساعة السادسة مساء.

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