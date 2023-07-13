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في الجولة الـ 31 من الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥١ مساءً
موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم المصرية، موعد مباراة الأهلي والزمالك الليلة في الجولة الـ 31 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

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موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتنطلق المباراة مساء اليوم في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية على ملعب القاهرة الدولي، كما تُنقل المباراة على قناة ON Time Sports 1 , On Time Sports 2.

وقبل انطلاق موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 75 نقطة، وضمن التتويج باللقب رسميًا، فيما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويتوقع أن يدافع المديران الفنيان السويسري مارسيل كولر والكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الأهلي والزمالك، حيث يطمح المارد الأحمر في الحفاظ على انتصاراته، فيما يسعى الفريق الأبيض لتحقيق انتصار معنوي هذا الموسم.

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ محمد الشناوي، علي معلول، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد فخري، محمد مجدي أفشة “أحمد القندوسي”، أليو ديانج، بيرسي تاو، حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الفريق الأبيض مباراة الأهلي والزمالك بالتشكيل التالي؛ محمد صبحي، محمد عبدالغني “حاتم سكر”، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي، أحمد مصطفى زيزو، شيكابالا، سيد نيمار، وسيف الدين الجزيري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

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