موعد مباراة الرجاء المقبلة في كأس الملك سلمان للأندية

يستعد نادي الرجاء البيضاوي المغربي لخوض ثاني مبارياته في دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بمواجهة فريق الكويت الكويتي.

الرجاء ضد الكويت الكويتي

وستقام المباراة بعد غد في تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، حيث تقام على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.

وتفوق الفريق المغربي في الجولة الأولى على نادي شباب بلوزداد الجزائري أمس بثنائية لهدف في البطولة العربية.

وكان نادي شباب بلوزداد افتتح التسجيل عبر اللاعب إسماعيل مقدم لينتهي الشوط الأول بتفوق الفريق الجزائري بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، تعادل الفريق المغربي عبر اللاعب يسري بوزق ثم سجل فريق الرجاء هدفًا ثانيًا عبر اللاعب بوشعيب عراسي.

فوز ثمين لـ الوحدة

أما في مباراة الوحدة الإماراتي ضد الكويت الكويتي، ففاز فريق الوحدة أمس بنتيجة 2-1، حيث أُحرزت جميع الأهداف في الشوط الثاني.

وتمكن الفريق الإماراتي في إحراز هدفين عبر كل من سهيل المنصوري وجواو بيدرو في الدقيقتين الـ 74 والـ78، بينما نجح اللاعب أحمد الظفيري في تقليص الفارق لفريق الكويت في الدقيقة الـ 92.