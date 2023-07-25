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في جولة اليابان التحضيرية للموسم الجديد

موعد مباراة النصر ضد الإنتر والقناة الناقلة

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٩ مساءً
موعد مباراة النصر ضد الإنتر والقناة الناقلة
المواطن - محمد سمعه

يترقب عشاق كرة القدم السعودية، مباراة النصر ضد الإنتر وذلك في إطار ثاني مباراة ودية يخوضها في جولة اليابان الودية تحضيرًا للموسم الجديد.

النصر ضد الإنتر

وتنطلق مباراة النصر ضد الإنتر  بعد غدٍ على ملعب ” يانمار ناجاي” في مدينة أوساكا اليابانية حيث ستبدأ في تمام الساعة الواحدة والربع ظهرًا بتوقيت السعودية.

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وستنقل قناة SSC مباراة النصر وإنتر ميلان الإيطالي.

وفي ظهر اليوم، تعادل النصر بدون أهداف مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث بدأ الشوط الأول ولم يشهد أي فرص خطيرة باستثناء كرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مرت بجوار العارضة.

وفي الشوط الثاني، كان الأداء هادئًا بين الفريقين حيث انتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

تشكيل النصر وباريس سان جيرمان

وجاء تشكيل النصر مكونًا من: ” نواف العقيدي في حراسة المرمى، سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالله مادو، جيسلان كونان، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، أيمن يحيى، عبدالرحمن غريب، أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو”.

أما تشكيل باريس سان جيرمان فجاء مكونًا من: “دوناروما، حكيمي، لوكاس هيرنانديز، سكرينيار، دانيلو، فيتينا، تشير، سولر، زاير إيمري، أسينسيو، ليمينا”.

وكان أصفر الرياض خاض مباريات ودية في معسكره بالبرتغال قبل السفر إلى اليابان، حيث خسر وديًا أمام بنفيكا البرتغالي برباعية لهدف، وخسر أمام سيلتا فيجو الإسباني بخماسية دون رد.

إنتر ميلان ويوفنتوس - كأس إيطاليا

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