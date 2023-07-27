موعد مباراة النصر والشباب والقناة الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم السعودية والعربية غدًا، مباراة النصر والشباب في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

النصر والشباب

وستنطلق المباراة مساء غدٍ في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية حيث تقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية وتنقل المباراة عبر قناة SSC وتطبيق شاهد.

وكان النصر قبل مواجهة الشباب خاض مواجهتين وديتين في اليابان، حيث تعادل سلبيًّا مع باريس سان جيرمان الفرنسي أول أمس، ثم تعادل مع نادي إنتر ميلان الإيطالي اليوم بهدف لكل فريق.

ويتواجد الشباب والنصر في المجموعة الثالثة مع فريقي الزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي.