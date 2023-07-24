موعد مباراة النصر وباريس سان جيرمان والقناة الناقلة

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يترقب عشاق كرة القدم السعودية، غدًا مباراة النصر وباريس سان جيرمان الفرنسي الودية والتي تقام في اليابان في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.
وتبدأ المباراة ظهر غدٍ في تمام الساعة الثانية بتوقيت السعودية حيث تقام المباراة في اليابان، وتنقل عبر قناة Bein Sports Premium 1.
وكان النصر خاض مباريات ودية في معسكره بالبرتغال قبل السفر إلى اليابان، حيث خسر وديًا أمام بنفيكا البرتغالي برباعية لهدف، وخسر أمام سيلتا فيجو الإسباني بخماسية دون رد.