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لقاء ودي يقام في البرتغال

موعد مباراة النصر وبنفيكا والقناة الناقلة

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٦ مساءً
موعد مباراة النصر وبنفيكا والقناة الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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تنطلق مساء اليوم، مباراة النصر ضد بنفيكا البرتغالي، وذلك في إطار اللقاءات الودية التي يخوضها أصفر الرياض في معسكره الإعدادي الحالي في البرتغال.

وتنطلق المباراة مساء اليوم في تمام العاشرة والنصف مساء بتوقيت السعودية على قناة SSC 1 HD.

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النصر يخسر بخماسية أمام سيلتا فيجو

وكان أصفر الرياض تلقى خسارة قاسية أمام نادي سيلتا فيجو الإسباني وديًّا بخماسية دون رد، وذلك قبل مواجهة بنفيكا.

وفي سياق آخر، ابتعد النصر عن سباق الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو، البرتغالي أوتافيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، أن إدارة نادي بورتو البرتغالي تلقت عرضًا آخر لأوتافيو من أصفر الرياض، إلا أنها رفضته أيضًا.

 

 

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