البيت الأبيض: تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية قرار صائب أكثر من 9 آلاف قيادية سعودية في المنصة الوطنية للقياديات أردا غولر رابع صفقات ريال مدريد في صيف 2023 80 جريحًا في تصادم حافلتين بنيويورك مصرع 6 مسنين في احتراق دار للمسنين بإيطاليا موعد مباراة الهلال السوداني ضد الصفاقسي التونسي والقناة الناقلة ضحية حادث مرور حائل عُرف عنه التفاني بأعمال الخير والبر بكبار السن نجم منتخب مصر على رادار الهلال بطلب من جيسوس عبدالعزيز بن سلمان: أسواق النفط لن يتم تركها دون رقابة الرئيس الإندونيسي في مكان آمن بعد زلزال جايابورا
يترقب عشاق البطولة العربية، غدًا مباراة الهلال السوداني ضد الصفاقسي التونسي في إياب مرحلة تصفيات التأهل الثانية في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.
وتنطلق المباراة الليلة في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت السعودية على ملعب “الطيب المهيري” في مدينة صفاقس التونسية حيث تنقل على قناة Sharjah Sport HD الإماراتية.
وكان لقاء الذهاب انتهى يوم الثلاثاء الماضي بفوز الهلال بهدف دون رد على الصفاقسي.
وسيتأهل المتأهل من لقاء الهلال والصفاقسي للمشاركة في دور المجموعات في البطولة العربية، حيث سيتواجد في المجموعة الأولى مع أندية الترجي التونسي والشرطة العراقي ونادي اتحاد جدة.