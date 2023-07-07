موعد مباراة الهلال السوداني ضد الصفاقسي التونسي والقناة الناقلة

يترقب عشاق البطولة العربية، غدًا مباراة الهلال السوداني ضد الصفاقسي التونسي في إياب مرحلة تصفيات التأهل الثانية في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

مباراة الهلال والصفاقسي

وتنطلق المباراة الليلة في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت السعودية على ملعب “الطيب المهيري” في مدينة صفاقس التونسية حيث تنقل على قناة Sharjah Sport HD الإماراتية.

وكان لقاء الذهاب انتهى يوم الثلاثاء الماضي بفوز الهلال بهدف دون رد على الصفاقسي.

وسيتأهل المتأهل من لقاء الهلال والصفاقسي للمشاركة في دور المجموعات في البطولة العربية، حيث سيتواجد في المجموعة الأولى مع أندية الترجي التونسي والشرطة العراقي ونادي اتحاد جدة.