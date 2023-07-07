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في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

موعد مباراة مصر والمغرب والقنوات الناقلة

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٩ مساءً
موعد مباراة مصر والمغرب والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم الإفريقية غدًا، مباراة مصر والمغرب في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا المقامة حاليًّا في العاصمة المغربية الرباط.

مصر والمغرب

وستقام مباراة مصر والمغرب، غدًا في تمام الساعة الـ 11 مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “المجمع الرياضي لـ الأمير مولاي عبدالله” في الرباط، وتنقل عبر قناتي “الرياضية المغربية” و “BEIN SPORTS HD 4”.

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ويسعى منتخب الفراعنة للفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه، أما منتخب المغرب فيرغب في حصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

منتخب مصر الأولمبي
لاعبو المنتخب – المصدر @EFA

وكان منتخب الفراعنة تأهل لنهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا وذلك على حساب منتخب غينيا كوناكري بهدف دون رد في دور نصف النهائي، بينما تأهل منتخب المغرب للنهائي بعد الفوز على منتخب مالي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 2/ 2.

وتُعد بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 تحت 23 عامًا، هي البطولة الرابعة أو النسخة الرابعة التي تقام في تلك المرحلة العمرية، وذلك بعد أن أُقيمت 3 نسخ سابقة وكانت أعوام 2011 و2015 و2019.

المغرب ومالي - 1
جانب من مباراة المغرب ومالي

وفاز منتخب الجابون بأول نسخة في عام 2011 وكانت في المغرب، النسخة الثانية كانت في عام 2015 وفاز بها منتخب نيجيريا أما النسخة الثالثة كانت في 2019 وفاز بها المنتخب المصري.

يذكر أن منتخب مصر ونظيره المغربي كانا ضمنا التأهل لأولمبياد باريس 2024 التي تقام صيف العام المقبل في العاصمة الفرنسية.

 

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