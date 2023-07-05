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في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

موعد مباراة منتخب مصر ضد المغرب

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٣ مساءً
موعد مباراة منتخب مصر ضد المغرب
المواطن - فريق التحرير

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يستعد منتخب مصر الأولمبي لمواجهة نظيره المغربي في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا المقامة حاليًا في العاصمة المغربية الرباط.

منتخب مصر ضد المغرب

وستقام المباراة يوم السبت المقبل في تمام الساعة الـ 11 مساءً بتوقيت السعودية على ملعب ” المجمع الرياضي لـ الأمير مولاي عبدالله” في الرباط.

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ويسعى منتخب الفراعنة للفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه، أما منتخب المغرب فيرغب في حصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وكان منتخب الفراعنة تأهل لنهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا وذلك على حساب منتخب غينيا كوناكري بهدف دون رد في دور نصف النهائي، بينما تأهل منتخب المغرب للنهائي بعد الفوز على منتخب مالي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2.

المغرب ومالي - 1
جانب من مباراة المغرب ومالي

تاريخ البطولة

وتُعد بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 تحت 23 عامًا، هي البطولة الرابعة أو النسخة الرابعة التي تقام في تلك المرحلة العمرية، وذلك بعد أن أُقيمت 3 نسخ سابقة وكانت أعوام 2011 و 2015 و 2019.

وفاز منتخب الجابون بأول نسخة في عام 2011 وكانت في المغرب، النسخة الثانية كانت في عام 2015 وفاز بها منتخب نيجيريا أما النسخة الثالثة كانت في 2019 وفاز بها المنتخب المصري.

يذكر أن منتخب مصر ونظيره المغربي كانا ضمنا التأهل لأولمبياد باريس 2024 التي تقام صيف العام المقبل في العاصمة الفرنسية.

مصر وغينيا
جانب من مباراة مصر وغينيا

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