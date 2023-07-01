موعد مباراة يوفنتوس ضد ريال مدريد الودية

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، مباراة يوفنتوس الإيطالي ضد ريال مدريد الإسباني الودية والتي تقام تحضيرًا للموسم الجديد 2023/2024.

وستقام المباراة بين الفريقين يوم 2 أغسطس المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

ريال مدريد لن يكتفي بمواجهة يوفنتوس فقط

ومن المنتظر أن يواجه الريال في أمريكا وديًا أيضًا كلاًّ من ميلان الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني.

يذكر أن اليوفي عانى مع المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري في الموسم المنصرم بالدوري الإيطالي حيث رُشح لمغادرة اليوفي والانتقال لتدريب نادي الهلال.

كما خسر ريال مدريد لقب الدوري الإسباني الموسم المنصرم لصالح غريمه التقليدي برشلونة، حيث اكتفى الريال بالتواجد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري.