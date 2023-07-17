موعد مباراة Manchester united ضد ليون الودية والقنوات الناقلة

يستعد فريق Manchester united لمواجهة نادي أوليمبيك ليون الفرنسي بعد غدٍ وذلك في إطار لقاء ودي في إسكتلندا في إطار تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

وستنطلق المباراة في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية وتقام على ملعب ” بي تي مورايفيلد” في العاصمة الإسكتلندية إدنبره.

وستنقل المباراة عبر قناة Bein Sports وموقع مانشستر يونايتد الرسمي عبر الإنترنت.

Manchester united يواجه نجمه السابق

وسيواجه مانشستر يونايتد، نجمه السابق، الفرنسي لوران بلان الذي يُدرب فريق ليون حاليًا.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية أن اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي Manchester united، رفض الانتقال لدوري روشن منذ شهر مفضلًا البقاء في صفوف اليونايتد.

وقال الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في “تويتر” إن فيرنانديز صاحب الـ 29 عامًا من المتوقع أن يكون القائد المقبل لفريق مان يونايتد بعد سحب شارة القيادة من اللاعب هاري ماجواير.

وكان هاري ماجواير علق على سحب شارة القيادة منه بقرار من المدرب الهولندي إريك تين هاغ قائلًا: “المدرب أبلغني بسحب الشارة مني وهذا الأمر مخيب لـ الآمال، ولكنني سأبذل قصارى جهدي في كل مرة ألعب فيها لليونايتد”.

وأضاف هاري ماجواير: “كان شرفًا كبيرًا لي قيادة مانشستر يونايتد، وأتمنى التوفيق لمن سيأخذ الشارة من بعدي”.

ويرغب مان يونايتد في نيل 50 مليون يورو مقابل رحيل ماجواير لكن الأمر سيكون صعبًا بسبب تراجع مستوى اللاعب فنيًّا في آخر 4 مواسم مع مان يونايتد.