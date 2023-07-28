Icon

أمريكا: لا مؤشرات على تورط روسيا أو فاغنر في انقلاب النيجر Icon رئيس الأركان العامة يرعى حفل تخريج دورات تأهيل الضباط الجامعيين Icon انفجار سيارة مفخخة في ريف دمشق Icon البرلمان الأردني يصادق على قانون الجرائم الإلكترونية Icon انتهاك الجيش الرواندي لحدود الكونغو Icon أضرار مادية جراء نشوب حريق في مطعم بخميس مشيط Icon نزوح المئات جراء فيضانات موسمية في باكستان Icon وصفها بالمهزلة .. الوداد يحتج على حكم مباراة السد القطري بـ البطولة العربية ! Icon 22 مخالفة صحية تغلق مقهى شهيرًا بجدة Icon السعودية تستدعي القائمة بأعمال السفارة الدنماركية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن مرحلة دور المجموعات

موعد مباريات الجمعة في كأس الملك سلمان للأندية العربية

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٣ صباحاً
موعد مباريات الجمعة في كأس الملك سلمان للأندية العربية
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

تُستكمل اليوم الجمعة مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية والمقامة حاليًّا في السعودية.

كأس الملك سلمان للأندية العربية 

وتنطلق في الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، مباراة شباب بلوزداد الجزائري ضد الرجاء الرياضي المغربي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.

قد يهمّك أيضاً
ثلاثية لـ بيراميدز ضد الأهلي تُهديه النقاط الـ 3

ثلاثية لـ بيراميدز ضد الأهلي تُهديه النقاط الـ 3

خلود المانع أول سعودية بمنصب سيناتور في المنتدى العالمي للاستثمار

خلود المانع أول سعودية بمنصب سيناتور في المنتدى العالمي للاستثمار

وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، سيلعب الزمالك المصري ضد الاتحاد المنستيري التونسي على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

الزمالك ضد فاركو

وفي تمام الثامنة مساءً، سيلعب الكويت الكويتي ضد الوحدة الإماراتي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، أما في العاشرة مساءً فسيلعب النصر ضد جاره الشباب في ديربي الرياض بنكهة عربية حيث تقام المباراة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مواطن بالباحة ينقذ مرتادي شلال الحمدة من ثعبان ضخم
السعودية اليوم

مواطن بالباحة ينقذ مرتادي شلال الحمدة من...

السعودية اليوم
لحظة وفاة لاعب كمال الأجسام بعد سقوط 210 كجم على رقبته
مشاهير

لحظة وفاة لاعب كمال الأجسام بعد سقوط...

مشاهير
لفتة إنسانية.. وزير الشؤون الإسلامية يتكفل بمصاريف جراحة مفتي دافينا الألبانية
السعودية اليوم

لفتة إنسانية.. وزير الشؤون الإسلامية يتكفل بمصاريف...

السعودية اليوم
صندوق الفعاليات الاستثماري يستحوذ على حصة في شركة “تحالف”
السعودية اليوم

صندوق الفعاليات الاستثماري يستحوذ على حصة في...

السعودية اليوم
إنتر ميامي يجمع خوردي آلبا بصديقيه السابقين في برشلونة
آخر الاخبار

إنتر ميامي يجمع خوردي آلبا بصديقيه السابقين...

آخر الاخبار
تويتر سيتخلى قريبًا عن الطائر الأزرق
تكنولوجيا

تويتر سيتخلى قريبًا عن الطائر الأزرق

تكنولوجيا
إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بحائل وجازان
أخبار أمنية

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بحائل وجازان

أخبار أمنية
تحديث ضوابط إصدار رخص أنشطة توزيع المياه غير الصالحة للشرب
السعودية اليوم

تحديث ضوابط إصدار رخص أنشطة توزيع المياه...

السعودية اليوم