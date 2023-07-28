موعد مباريات الجمعة في كأس الملك سلمان للأندية العربية

تُستكمل اليوم الجمعة مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية والمقامة حاليًّا في السعودية.

كأس الملك سلمان للأندية العربية

وتنطلق في الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، مباراة شباب بلوزداد الجزائري ضد الرجاء الرياضي المغربي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.

وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، سيلعب الزمالك المصري ضد الاتحاد المنستيري التونسي على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

وفي تمام الثامنة مساءً، سيلعب الكويت الكويتي ضد الوحدة الإماراتي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، أما في العاشرة مساءً فسيلعب النصر ضد جاره الشباب في ديربي الرياض بنكهة عربية حيث تقام المباراة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.