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مباريات البطولة تبدأ من الخميس المقبل

موعد مباريات دور المجموعات بـ كأس الملك سلمان للأندية

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٥ مساءً
موعد مباريات دور المجموعات بـ كأس الملك سلمان للأندية
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم العربية، مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية التي تبدأ من يوم الخميس المقبل.

موعد مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية

تبدأ مباريات البطولة بداية من يوم 27 يوليو بإقامة مباريات “السد القطري ضد الوداد المغربي، الفائز من الصفاقسي التونسي والهلال السوداني ضد الشرطة العراقي، أهلي طرابلس الليبي ضد الهلال السعودي، الترجي التونسي ضد الاتحاد السعودي”.

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وفي يوم 28 يوليو تُقام مباريات “شباب بلوزداد الجزائري ضد الرجاء المغربي، الزمالك المصري ضد الاتحاد المنستيري التونسي، الكويت الكويتي ضد الوحدة الإماراتي، النصر ضد الشباب”.

وتستأنف المباريات يوم 30 يوليو حيث يلعب “الوداد ضد أهلي طرابلس، الشرطة العراقي ضد الترجي التونسي، الهلال السعودي ضد السد القطري، الاتحاد ضد الفائز من مواجهة الهلال السوداني والصفاقسي التونسي”.

وفي يوم 31 يوليو يلعب الوحدة الإماراتي ضد شباب بلوزداد الجزائري، الشباب السعودي ضد الزمالك، الرجاء المغربي ضد الكويت، الاتحاد المنستيري ضد النصر.

وفي الثاني من أغسطس يلعب أهلي طرابلس ضد السد القطري، الهلال ضد الوداد، الترجي التونسي أمام الصفاقسي أو الهلال السوداني، الشرطة العراقي ضد الاتحاد.

وفي الثالث من أغسطس يلعب شباب بلوزداد الجزائري ضد الكويت الكويتي، الوحدة الإماراتي ضد الرجاء المغربي، الزمالك المصري ضد النصر، الشباب ضد الاتحاد المنستيري.

كأس الملك سلمان للأندية

موعد مباريات نصف النهائي والنهائي

جدير بالذكر أن مباراتي نصف النهائي للبطولة تُقام يوم 9 أغسطس، على أن تقام المباراة النهائية لـ كأس الملك سلمان للأندية يوم 12 أغسطس المقبل.

 

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