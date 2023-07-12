موعد وشروط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية 1445هـ

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن موعد التقديم لكلية الملك خالد العسكرية للعام الدراسي 1445/1444هـ.

وتم تخصيص موعد مخصص لحملة الثانوية العامة، وموعد آخر لحملة الشهادات الجامعية كما يلي:

الموعد الخاص بالحاصلين على شهادة الثانوية العامة: يبدأ في يوم الأربعاء الموافق 24 / 12 / 1444، وحتى يوم الأحد 28 / 12 / 1444.

بينما يكون الموعد الخاص بحاملي الشهادة الجامعية هو: من يوم الأحد الموافق 21 / 12 / 1444، وحتى يوم الخميس الموافق 25 / 12 / 1444.

شروط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية

من أهم شروط الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية ما يلي:

أن تكون جنسية الطالب سعودية الأصل والمنشأ، مع استثناء من نشأ مع والديه خارج المملكة في الفترة الخاصة بخدمة الوطن. الحصول على شهادة الثانوية العامة تخصص العلوم الطبيعية. ضروري ألا يقل سن المتقدم عن 17 عاماً ولا يزيد عن 22 عاماً. اجتياز الاختبارات المحددة للقبول واجتياز المقابلات الشخصية. أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك، وألا يكون لديه أي أحكام مخلة بالشرف والأمانة. يجب ألا يقل المجموع التراكمي للطالب عن 80%. اجتياز اختبار القدرات العامة والاختبار التحصيلي بنسبة لا تقل عن 60 %. تأدية الاختبار الخاص باللغة الانجليزية STEP المقدم من قبل المركز الوطني للقياس. وللطلبة الحاصلين على شهادة من الخارج يجب عليهم تقديم معادلة الشهادة. اجتياز الكشف الطبي، وخلو المتقدم من أي أمراض مزمنة. مهم ألا يقل الطول عن 165 سم والوزن عن 52 كجم.

خطوات التقديم في كلية الملك خالد العسكرية

وللتقديم بكلية الملك خالد العسكرية يجب اتباع الخطوات التالية:

ادخل على الموقع الرسمي لكلية الملك خالد العسكرية.

من الهام قراءة جميع الشروط العامة المعروضة على الموقع والموافقة عليها.

حدد نوع التقديم إذا كان جامعي أو ثانوي.

سجل جميع البيانات المطلوبة.

ارفع الأوراق المطلوبة على الموقع.

اضغط بالتأكيد على صحة البيانات التي قمت بتسجيلها.

أرسل الطلب.

احرص على حفظ رقم الطلب لمراجعة القبول المبدئي للطلب.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الملك خالد

وعند التقديم في كلية الملك خالد من الضروري تجهيز هذه المستندات:

الهوية الوطنية سارية المفعول. شهادة المؤهل الدراسي. صور شخصية حديثة للطالب، مقاس 4 في 6، ويجب أن تكون ذات خلفية بيضاء مكشوفة الرأس، بعدد 6 صور. صورة من دفتر العائلة وسجل الأسرة التي يقيم معها الطالب. في حالة الحصول على مؤهل من الخارج يجب تقديم شهادة المعادلة من وزارة التعليم.

تخصصات كلية الملك خالد العسكرية

تحتاج كلية الملك خالد العسكرية العديد من التخصصات، حيث تحرص الكلية على تقديم جميع الخدمات التعليمية مع الاهتمام بالجودة والكفاءة، ومن هذه التخصصات ما يلي:

العلاقات العامة.

المحاسبة.

إدارة الأعمال.

إدارة مالية.

علوم الحاسب الآلي.

هندسة الحاسب الآلي.

تقنية المعلومات.

نظم المعلومات.

هندسة الحاسب الآلي، وحاسب آلي شبكات.

أمن المعلومات.

القانون.

الشريعة.

الأمن السيبراني.

نظم معلومات جغرافية.

إدارة الطيران.

هندسة الطيران.

إدارة رياضية.

اللغة الانجليزية.

هندسة برمجيات.

طب عام.

طب الأسنان.

صيدلة.

صحة عامة.

هندسة كهربائية.

مختبرات طبية.

هندسة مدنية.

هندسة ميكانيكية.

مزايا الالتحاق بـ كلية الملك خالد العسكرية

ومن أهم المميزات التي يتمتع بها خريجو كلية الملك خالد العسكرية، منها التعيين في وزارة الحرس الوطني عقب التخرج، مع التمتع بتأمين طبي شامل في أفضل المراكز الطبية والمستشفيات، والحصول على راتب مميز بخلاف الحوافز. كما توفر الكلية جميع النفقات التي يحتاجها الطلاب من بدلات سفر وغيرها من النفقات طوال سنوات الدراسة.