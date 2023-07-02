موعد 5 مباريات ودية لـ الهلال في معسكر النمسا

كشف نادي الهلال، اليوم الأحد، عن خمس مباريات ودية سيخوضها الفريق الكروي الأول في معسكره التحضيري للموسم الجديد والمقام حاليًّا في النمسا.

المباريات الودية

وسيخوض أزرق الرياض مباراته الودية الأولى ضد فريق فيلدين النمساوي يوم 7 يوليو، ثم يواجه جوريكا البلغاري يوم 10 يوليو، ثم يواجه فريق ولفسبرجر النمساوي يوم 14 يوليو، ثم يواجه فريق دينامو كييف الأوكراني يوم 19 يوليو، ثم يواجه الكويت الكويتي يوم 23 يوليو.

وكان الهلال أعلن أمس السبت عن تعاقده مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس لتدريب الفريق الأول في ولاية ثانية بعد رحيله في عام 2019.