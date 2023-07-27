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الدعم الإضافي مستمر حتى يوليو 2023

موقع حساب المواطن تحت الصيانة وسيكون متاحًا خلال ساعات

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٩ صباحاً
موقع حساب المواطن تحت الصيانة وسيكون متاحًا خلال ساعات
المواطن - فريق التحرير

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أوضح برنامج حساب المواطن أن الموقع تحت الصيانة الآن، وأنه سيكون متاحًا خلال الساعات القادمة.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات عدد من المواطنين، حيث شكا العشرات من المواطنين عبر موقع تويتر من عدم تمكنهم من الوصول إلى موقع البرنامج عبر هواتهم النقالة، وأن البرنامج ربما يكون خارج الخدمة.

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تحت الصيانة

بدوره، تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن مع المواطنين عبر تويتر، قائلًا: عزيزي المستفيد، الموقع تحت الصيانة الآن، وسيكون متاحًا خلال الساعات القادمة، يمكننا خدمتك هنا والرد على استفساراتك.

ولفت حساب المواطن، إلى أنه بإمكان تقديم الخدمة عبر تويتر والرد على الاستفسار في أي وقت.

دعم يوليو

وأعلن برنامج حساب المواطن، إيداع 3.7 مليار ريال مخصّص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والستين، 11.2 مليون مستفيد وتابع.

ريالات

الدعم الإضافي

كما أوضح برنامج حساب المواطن، أن الدعم الإضافي المقدم تنفيذًا للتوجيه الكريم مستمر حتى دفعة شهر يوليو 2023.

متوسط دعم الأسرة

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 167 مليار ريال؛ منها 2.3 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1829 ريالًا.

 

 

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