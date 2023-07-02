Icon

ضبط 4 مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم القات Icon غدًا بداية موسم الجوزاء فيه يبلغ الحر أشده Icon ألفارو جونزاليس يعرض نفسه على الشباب Icon فلاديمير بوتين منتقدًا حرق المصحف: أين بطرس العظيم منهم! Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سيراليون Icon موقف الأهلي من بيع محمد الشناوي للنصر Icon السجن 15 عامًا عقوبة تسهيل دخول المخالفين للسعودية Icon إنهاء التعاقد مبكرًا يمنح الدول أولوية في موسم حج 1445 هـ Icon راتب ليونيل ميسي مع إنتر ميامي Icon إدوارد ميندي: الأهلي نادٍ طموح والدوري السعودي أصبح أفضل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
خلال فترة الانتقالات الصيفية

موقف الأهلي من بيع محمد الشناوي للنصر

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٤ مساءً
موقف الأهلي من بيع محمد الشناوي للنصر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتبط اسم حارس مرمى الأهلي والمنتخب المصري، محمد الشناوي بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

محمد الشناوي لم يتلق عروضًا

وأكدت تقارير خلال الأيام الماضية، أن نادي النصر تقدم بعرض رسمي من أجل ضم محمد الشناوي هذا الصيف، وعلق الإعلامي أحمد شوبير على هذه الأنباء، قائلًا: “لا يوجد عروض رسمية للحارس حتى الآن”.

قد يهمّك أيضاً
بدر بن سلطان يصل إلى عرفات ويستقبل خطيب يوم عرفة

بدر بن سلطان يصل إلى عرفات ويستقبل خطيب يوم عرفة

ضبط باكستاني يروج الشبو في جدة

ضبط باكستاني يروج الشبو في جدة

وأضاف عبر برنامجه بإذاعة “أون سبورت إف إم”: “قد يكون المسؤولون في النصر يفكرون في ضم الشناوي، لأنهم طلبوا التعاقد معه رسميًا الموسم الماضي، لكن الأهلي رفض في ظل الارتباط بالمباريات الإفريقية والمحلية”.

محمد الشناوي
محمد الشناوي – المصدر @AlAhly

وتابع: “في حال طلب النصر التعاقد مع محمد الشناوى رسمياً ستوافق إدارة النادي الأهلي، خاصة أن المدرب السويسري مارسيل كولر يُقدر الحارس، وما قدمه للأهلي طوال السنوات الماضية”.

وأردف شوبير: “رغم أن محمد الشناوي الحارس الأول في الأهلي والمنتخب، ولكن سيكون صعبًا حرمانه من الفرصة، وسيوافق على احترافه بأي عرض خارجي مميز، ولكن هل جدد النصر عرضه للشناوي؟.. لا لم يأت عرض رسمي للأهلي”.

محمد الشناوي
الشناوي – المصدر @AlAhly

بديل لأوسبينا

وأكدت تقارير مؤخرًا أن نادي النصر يرغب في ضم حارس مرمى مميز هذا الصيف، نظرًا لرغبة الإدارة في فسخ التعاقد مع الكولومبي دافيد أوسبينا قبل انطلاق الموسم الجديد، لحاجته للخضوع لعملية أخرى، وسيبتعد عن الملاعب لفترة طويلة.

اصابة حارس النصر أوسبينا
إصابة أوسبينا – المصدر @SPL

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الخارجية الأمريكي في الصين الأسبوع المقبل
العالم

وزير الخارجية الأمريكي في الصين الأسبوع المقبل

العالم
توضيح من التأمينات بشأن عودة صاحب المعاش للعمل
السعودية اليوم

توضيح من التأمينات بشأن عودة صاحب المعاش...

السعودية اليوم
تحديث واتس آب يصل أخيرًا لمنع مكالمات المتطفلين
تكنولوجيا

تحديث واتس آب يصل أخيرًا لمنع مكالمات...

تكنولوجيا
20 مليون يورو تُقرب ياسين بونو من النصر
آخر الاخبار

20 مليون يورو تُقرب ياسين بونو من...

آخر الاخبار
متحدث الصحة: وضع الحجاج مطمئن ونوصي باستخدام المظلات
السعودية اليوم

متحدث الصحة: وضع الحجاج مطمئن ونوصي باستخدام...

السعودية اليوم
“إم آي إس” توقع عقداً مع “البلدية والإسكان” بـ 83 مليون ريال
السوق

“إم آي إس” توقع عقداً مع “البلدية...

السوق
العربية للأنابيب تفوز بعقد توريد بقيمة 27 مليون ريال من أرامكو
السوق

العربية للأنابيب تفوز بعقد توريد بقيمة 27...

السوق
كانتي يوافق على عرض الاتحاد
الرياضة

كانتي يوافق على عرض الاتحاد

الرياضة