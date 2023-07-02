موقف الأهلي من بيع محمد الشناوي للنصر

ارتبط اسم حارس مرمى الأهلي والمنتخب المصري، محمد الشناوي بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

محمد الشناوي لم يتلق عروضًا

وأكدت تقارير خلال الأيام الماضية، أن نادي النصر تقدم بعرض رسمي من أجل ضم محمد الشناوي هذا الصيف، وعلق الإعلامي أحمد شوبير على هذه الأنباء، قائلًا: “لا يوجد عروض رسمية للحارس حتى الآن”.

وأضاف عبر برنامجه بإذاعة “أون سبورت إف إم”: “قد يكون المسؤولون في النصر يفكرون في ضم الشناوي، لأنهم طلبوا التعاقد معه رسميًا الموسم الماضي، لكن الأهلي رفض في ظل الارتباط بالمباريات الإفريقية والمحلية”.

وتابع: “في حال طلب النصر التعاقد مع محمد الشناوى رسمياً ستوافق إدارة النادي الأهلي، خاصة أن المدرب السويسري مارسيل كولر يُقدر الحارس، وما قدمه للأهلي طوال السنوات الماضية”.

وأردف شوبير: “رغم أن محمد الشناوي الحارس الأول في الأهلي والمنتخب، ولكن سيكون صعبًا حرمانه من الفرصة، وسيوافق على احترافه بأي عرض خارجي مميز، ولكن هل جدد النصر عرضه للشناوي؟.. لا لم يأت عرض رسمي للأهلي”.

بديل لأوسبينا

وأكدت تقارير مؤخرًا أن نادي النصر يرغب في ضم حارس مرمى مميز هذا الصيف، نظرًا لرغبة الإدارة في فسخ التعاقد مع الكولومبي دافيد أوسبينا قبل انطلاق الموسم الجديد، لحاجته للخضوع لعملية أخرى، وسيبتعد عن الملاعب لفترة طويلة.