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خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

موقف توتنهام من عرض البايرن الثاني لضم هاري كين

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٦ مساءً
موقف توتنهام من عرض البايرن الثاني لضم هاري كين
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن إدارة نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، حسمت موقفها من العرض الثاني الذي تقدم به بايرن ميونيخ الألماني، لشراء مهاجم الفريق اللندني، هاري كين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

البايرن يسعى لضم هاري كين

ويسعى نادي بايرن ميونيخ للتعاقد مع هاري كين هذا الصيف، وسط منافسة قوية، حيث يحظى المهاجم الإنجليزي باهتمام أكثر من ناد، خاصة أنه سيرحل بالمجان في حالة استمراره مع توتنهام، لأن عقده سينتهي في صيف عام 2024.

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وقدم بايرن ميونيخ عرضًا، ولكن إدارة توتنهام رفضته، ليتقدم بعرض ثان بقيمة 80 مليون يورو، أملًا في حسم الصفقة لصالحه خاصة بعدما حصل على مؤشرات تُفيد برغبة المهاجم الإنجليزي في الانضمام إليه.

هاري كين
كين – المصدر @HKane

توتنهام يرفض العرض الثاني

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن نادي توتنهام لا ينوي الموافقة على العرض الثاني الذي تقدم به بايرن ميونيخ، مؤكدًا أن مبلغ 80 مليون يورو غير كافٍ لحسم الصفقة.

هاري كين
كين – المصدر @SpursOfficial

وشدد فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، على أن نادي بايرن ميونيخ مصر على التعاقد مع هاري كين، ويعتقد مسؤولوه أنهم قادرون على إحراز تقدم وإنهاء الصفقة قريبًا.

وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن عرض البايرن أقل مما يطلبه توتنهام، مؤكدًا عودة هاري كين للتدريبات التحضيرية، مساء يوم الأربعاء المقبل، وذلك استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

هاري كين
كين – المصدر @SpursOfficial

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