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موقف جيرارد من عرض نادي الاتفاق

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣١ مساءً
موقف جيرارد من عرض نادي الاتفاق
المواطن - فريق التحرير

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حسم أسطورة ليفربول، الإنجليزي ستيفن جيرارد، موقفه من عرض نادي الاتفاق لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

جيرارد سيقود نادي الاتفاق

وكان ستيفن جيرارد صاحب الـ43 عامًا، قد صرح مؤخرًا بأنه قام بزيارة السعودية، من أجل إجراء مناقشات مع مسؤولي نادي الاتفاق قبل عدة أسابيع، إلا أنه لن يقبل العرض السعودي.

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ستيفن جيرارد
ستيفن جيرارد – المصدر dailymail

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إلى أن ستيفن جيرارد قرر في البداية عدم الذهاب إلى السعودية، ولكن في الأيام الأخيرة تم استئناف المحادثات مع مسؤولي نادي الاتفاق.

وأضافت الصحيفة البريطانية: “أسطورة ليفربول غير موقفه في منعطف مفاجئ، وسيدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في الموسم الجديد، كما أن ويلفريد زاها، نجم كريستال بالاس السابق، قد ينضم أيضًا إلى صفوف الاتفاق، عبر صفقة مجانية”.

ستيفن جيرارد - نادي الاتفاق
ستيفن جيرارد – المصدر reuters

مسيرة ستيفن جيرارد التدريبية

وبدأ ستيفن جيرارد مسيرته التدريبية بقيادة رينجرز الأسكتلندي، حيث دربه لمدة 3 سنوات، بداية من صيف عام 2018، قبل أن يتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا في نوفمبر عام 2021.

وقاد جيرارد، الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا في 40 مباراة، ونجح في تحقيق الفوز 13 مرة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر 19 لقاء، ورحل عن قيادته في أكتوبر عام 2022، ولم يتول تدريب أي ناد آخر حتى الآن.

ستيفن جيرارد
ستيفن جيرارد

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