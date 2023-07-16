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موقف سباليتي من تدريب الأهلي

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٠ مساءً
موقف سباليتي من تدريب الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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حسم المدير الفني الإيطالي لوتشانو سباليتي، موقفه من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بداية من الموسم الرياضي الجديد.

سباليتي يوافق على العرض

وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، إلى أن سباليتي أبدى موافقته المبدئية على قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

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سباليتي
المدرب الإيطالي – المصدر @RudyGaletti

وأوضح رودي جاليتي، أنه رغم موافقة سباليتي، إلا أن مسؤولي النادي الأهلي لم يتحركوا حتى الآن؛ لاتخاذ الخطوات الفعلية للتوقيع معه، حيث إنه ليس الخيار الأول لهم، ويفضلون انتظار ردود مدربين آخرين.

ولفت الصحافي الإيطالي، إلى أن أحد الأسماء التي تتفوق كفته على سباليتي، هو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهان الإنجليزي البرتغالي ماركو سيلفا.

 

ماركو سيلفا
سيلفا – المصدر @RudyGaletti

انطلاق معسكر الأهلي غدًا

على الجانب الآخر، كشف النادي الأهلي، عن قائمة اللاعبين المنضمين إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم في النمسا، الذي سينطلق غدًا، حيث ضمت 33 لاعبًا، وفي مقدمتهم، فيرمينو، إدوارد ميندي، وإزغان أليوسكي.

ويتواجد في القائمة أيضًا؛ عبدالرحمن الصانبي، عبدالله عبده، محمد الربيعي، بندر الشمراني، عبدالله مسعود، علي مجرشي، ريان حامد، مناف أبو يابس، عبدالباسط هندي، فيصل الصيباني، فهد حمد، أليوسكي وإبراهيم الزبيدي.

كما ضمت؛ أحمد النخلي، عبدالرحمن الحمياني، أيمن فلاتة، عبدالكريم دارسي، مودو بارو، ياسين الزبيدي، محمد المجحد، عبدالله المقرن، فهد الرشيدي، سميحان النابت، مراد خضري، ماركوس أمارال، حسن العلي، هيثم عسيري وفيرمينو.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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