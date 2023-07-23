موهبة تستهدف وصول طلابها للمنافسات العالمية

قال رئيس برنامج موهبة الإثرائي في صبيا عبد الرحمن حاذق إن البرنامج يوفر بيئات علمية جاذبة بإشراف مختصين لإيصال الموهوبين إلى المنافسات العالمية.

وأوضح حاذق خلال حديثه لـ”برنامج اليوم” أن البرنامج هو أحد البرامج التي كانت بالشراكة ما بين وزارة التعليم، ومؤسسة الملك عبدالعزيز، والذي يستهدف إدراك مواهب الطلاب وإيصالهم للمنافسات العالمية،كما حدث في السابق في منافسات آيسف.

وأكد حاذق على أن البرنامج يركز هذا العام على 3 مستويات، في مجال العلوم والهندسة، وذلك في الفئة العمرية للطلاب بالمراحل التعليمية بداية من الصف الثالث وحتى الخامس الابتدائي.