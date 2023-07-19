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بهدف العودة لحلبة السباق في الذكاء الاصطناعي التوليدي

ميتا تتيح نموذجها للذكاء الاصطناعي لاما 2 مجانًا

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٣ مساءً
ميتا تتيح نموذجها للذكاء الاصطناعي لاما 2 مجانًا
المواطن - فريق التحرير

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طرحت ميتا، نموذجها اللغوي لاما 2 (Llama 2) مجاناً للشركات والباحثين، وفق نظام المصدر المفتوح (الولوج الحرّ إلى رمز البرمجة)، وهو قرار استراتيجي يعيد الشركة العملاقة المتخصصة في الشبكات الاجتماعية إلى حلبة السباق في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

الذكاء الاصطناعي

من المعروف أن لاما 2، وهو منافس جي بي تي 4 المعتمد في تشات جي بي تي وبينغ (محرّك مايكروسوفت للبحث، سيكون متاحاً خصوصاً عبر المنصتين السحابيتين الرئيسيتين أَجور  (Azure) من مايكروسوفت وإيه دبليو إس  (AWS) من أمازون.

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الذكاء الاصطناعي

وأفادت ميتا في بيان بأن إتاحة نماذج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع يجعل الجميع يفيدون منها، ونعتقد أن ذلك أكثر أماناً.

وأدى النجاح، الذي حققته برمجية تشات جي بي تي، بعدما أطلقته شركة أوبن إيه آي في نهاية العام الفائت، إلى سباق محموم بين شركات التكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يستطيع الردّعلى أسئلة باللغة اليومية، وإنشاء كل أنواع النصوص.

وتطغى على القطاع شركتا مايكروسوفت المستثمر الرئيسي في أوبن إيه آي وغوغل، لكن معظم شركات التكنولوجيا العملاقة باتت منخرطة إلى حد كبير في التنافس على اعتماد أحدث جيل من الذكاء الاصطناعي، رغم ما يثار عن ارتكابه أخطاء، وإمكان انطوائه على مخاطر.

تمكين الشركات

وذكرت ميتا أن تمكين الشركات والشركات الناشئة ورجال الأعمال والباحثين من استخدام الأدوات، التي يصعب عليهم بناؤها وحدهم، والتي توفر قدرات معلوماتية لن يتمكنوا من الاستحصال عليها لولا ذلك، سيفتح أمامهم عالماً من الفرص للتجربة والابتكار.

وكشفت الشركة الأم لـفيسبوك وإنستغرام عن هذه الخطوة في نشاط تسويقي لمجموعة مايكروسوفت، شريكة ميتا الرئيسية في لاما 2.

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