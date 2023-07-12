ميتا تخطط لإدخال خصائص جديدة على تطبيق ثريدز

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تدرس شركة ميتا، مالكة فيسبوك، تبني وسائل بديلة لإظهار المنشورات في الصفحة الرئيسية للتطبيق الجديد ثريدز، بالترتيب الزمني لنشرها، وذلك من جميع الأشخاص أو الصفحات التي يتابعها المشترك.
وأكد مدير تطبيق إنستجرام، أدام موسيري، أن الصفحة الرئيسية في ثريدز حاليًّا تظهر مجموعة من هذه المنشورات فقط، وفي حال تبنت الشركة المقترح الجديد سيكون بإمكان المشترك أن يرى منشورات جميع من يتابعهم، في صفحته الرئيسية بالترتيب الزمني لنشرها.
وبدأ ثريدز كنسخة أولية عند إطلاقه، لكن الشركة تؤكد أنها ستضيف المزيد من الخصائص والإمكانات بشكل سريع.
لكن خطط ثريدز تبني نظام يتوافق مع تطبيقات أخرى للتواصل الاجتماعي مثل ماستودون، باستخدام آلية تسمى “فيدفيرس”، لكن هذه الخطط تمت مواجهتها بالرفض ولقيت مقاومة.
ونشر موسيري قائلًا: إن الصفحة الرئيسية الجديدة لثريدز تأتي “على قائمة الأولويات”، كما أنها اقتراح دعمه مالك شركة ميتا، مارك زاكربيرغ، بعدما عبر عدد من المستخدمين عن انزعاجهم، لعدم حصولهم على منشورات جميع الأصدقاء في الصفحة الرئيسية، بنفس ترتيب نشرها.
ورغم وجود ثريدز على شبكة الإنترنت، إلا أنه لا يمكن نشر أي شيء على المنصة إلا من خلال التطبيق نفسه على الهواتف، وهو أمر آخر تعمل عليه الشركة، حسب ما أكد موسيري.
وكذلك لا توجد إمكانية للبحث، وقالت الشركة: إنها ستوفر “خدمة بحث مميزة” مع الكثير من التحسينات على التطبيق. وحاليًّا، إذا رغبت في إلغاء حسابك على ثريدز لابد من إلغاء حسابك على إنستجرام أيضًا، وهو أمر آخر تفحصه الشركة.