ميتا تخطط لإدخال خصائص جديدة على تطبيق ثريدز

تدرس شركة ميتا، مالكة فيسبوك، تبني وسائل بديلة لإظهار المنشورات في الصفحة الرئيسية للتطبيق الجديد ثريدز، بالترتيب الزمني لنشرها، وذلك من جميع الأشخاص أو الصفحات التي يتابعها المشترك.

خصائص ثريدز الجديدة

وأكد مدير تطبيق إنستجرام، أدام موسيري، أن الصفحة الرئيسية في ثريدز حاليًّا تظهر مجموعة من هذه المنشورات فقط، وفي حال تبنت الشركة المقترح الجديد سيكون بإمكان المشترك أن يرى منشورات جميع من يتابعهم، في صفحته الرئيسية بالترتيب الزمني لنشرها.

وبدأ ثريدز كنسخة أولية عند إطلاقه، لكن الشركة تؤكد أنها ستضيف المزيد من الخصائص والإمكانات بشكل سريع.