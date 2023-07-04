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تطبيق مدونات صغير سيطلق عليه اسم Threads

ميتا توجه الضربة القاضية لـ تويتر بإطلاق منافس جديد

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٩ مساءً
ميتا توجه الضربة القاضية لـ تويتر بإطلاق منافس جديد
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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يبدو أن الضربات التي تتلقاها منصة “تويتر” لا تأتي فُرادى، فبعدما شهدت أعطال متكررة وانسحابات من قبل معلنين بسبب سياسات مالكه الجديد إيلون ماسك، بالإضافة إلى سخط المستخدمين بسبب القراءات المحدودة التي أعلن عنها ماسك، إلا أن تويتر يستعد لتلقي صدمة جديدة.

تطبيق Threads المنافس لـ تويتر

ويبدو أن مالك “ميتا” مارك زوكربيرغ، يستعد فعلًا لتوجيه ضربة لماسك من خلال طرح تطبيق مدونات صغير سيطلق عليه اسم “Threads”، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه الخميس المقبل.

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وأفادت مجلة “التايم” في تقريرها، اليوم الثلاثاء، بأن قائمة للتطبيق الجديد Threads، ظهرت في متجر تطبيقات Apple، مما يشير إلى أنه سيبدأ في وقت مبكر من يوم الخميس المقبل.

ميتا تطرح تطبيقًا منافسًا لـ تويتر قريبًا

مزايا التطبيق الجديد

ووصف الخبراء التطبيق الجديد بأنه تطبيق محادثة قائم على النص مرتبط بإنستجرام، مع تجربة تدوين مصغر تشبه تويتر.

وسيتمكن مستخدمو Instagram من الاحتفاظ بأسماء المستخدمين الخاصة بهم واتباع نفس الحسابات على التطبيق الجديد، وفقًا للقطات المعروضة في قائمة متجر التطبيقات. رفض ميتا التعليق على التطبيق.

التحديث الجديد لـ تويتر

ويأتي إعلان زوكربيرغ بعد أيام من إعلان ماسك فرض قيود جديدة من شأنها أن تحد من عدد المشاركات التي يراها المستخدمون على تلك المنصة.

وواجه تويتر انخفاضًا في الإيرادات وتحديات تكنولوجية ومشاكل مرتبطة بتسريح آلاف الموظفين منذ تولى ماسك الشركة.

ضربة جديدة لمالك تويتر

وفي حال صدقت التوقعات، فإن هذه ستكون ضربة جديدة لتطبيق التواصل الاجتماعي ذي الشعبية الأقل نسبيًّا من تطبيقات ميتا، فيسبوك وإنستجرام وواتساب.

وفي سياق متصل، عبر الكثير من المستخدمين حول العالم عن استيائهم من القيود التي فرضها مالك تويتر الجديد إيلون ماسك، بعد أن قرر وضع قيود على عدد المنشورات التي يحق لمستخدمي التطبيق قراءتها كل يوم.

ولجأ بالتالي الكثير من المستخدمين لمنصات بديلة لتويتر مثل Bluesky وMastodon وهي البدائل الرئيسية الشبيهة بـ تويتر”. وشهدت تلك المنصات بالفعل زيادة في المستخدمين وعدد الزيارات، بعد فترة وجيزة من إعلان إيلون ماسك عن التحديث الجديد لتويتر.

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