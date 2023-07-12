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لتدعيم الفريق بالموسم المقبل

ميتروفيتش مطلب الهلاليين

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٥ مساءً
ميتروفيتش مطلب الهلاليين
المواطن - فريق التحرير

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طالبت الجماهير الهلالية، مجلس الإدارة بالتعاقد نجم فولهام الإنجليزي، ألكسندر ميتروفيتش، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

الهلال يبدأ المفاوضات

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، اليوم الأربعاء، أن الهلال قدم عرضًا رسميًا لضم ميتروفيتش، مشددًا على أن فولهام الإنجليزي لا ينوي الموافقة على عرض الأزرق، والذي يُقدر بـ30 مليون يورو.

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وشدد على أن النجم الصربي من أبرز اللاعبين الذين يسعى الهلال لضمهم، بعد فشل صفقة انتقال نجم تشيلسي، البلجيكي روميلو لوكاكو، مؤكدًا أنه سيتم إجراء المزيد من المحادثات بعد الإعلان عن صفقة ميلينكوفيتش سافيتش.

ميتروفيتش

ميتروفيتش مطلب الهلاليين

وتفاعلت الجماهير مع هذه الأنباء عبر موقع “تويتر”، ليصبح هاشتاق ميتروفيتش مطلب الهلاليين ضمن قائمة الأكثر تداولًا، وعلق حساب يحمل اسم “مشعل فقط”، قائلًا: “مهاجم عملاق مهاجم إعجازي وفتاك.. افعلها يا أبو سعد”.

وقال سلطان: “القطعة الناقصة بالهلال ومطلبنا بسيط نبي هذا المهاجم”، وعلق نواف قائلًا: “ماكينة أهداف لا تتوقف.. الصربي ألكسندر”.

ميتروفيتش
اللاعب الصربي

وكتب سعد العصيمي: “المهاجم هو نجاح لكل منظومة هو المهاجم القطعة التي تناسب كل فكرة لكل مدرب.. مهاجم فتاك مهاجم حركي أكثر مهاجم صندوق ميتروفيتش هو اللي يناسب الهلال، كل هذا شيء وأنه قدومه شيء ثاني، ومن إيجابياته يلعب بأفضل دوريات”.

وتابع عمر مشعل: “ميتروفيتش أحد خياراتنا الهجومية للموسم القادم.. هذا اللاعب أمنية ومن زمان أبيه بالهلال الصراحة، ميترو مهاجم سفاح ما يرحم أبدًا، والله أمنية أشوفه بالهلال ولا غيره، لا أحد يقولي إيكاردي أو لوكاكو، ميترو أمنيتي”.

ميتروفيتش
اللاعب الصربي – المصدر fifa

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