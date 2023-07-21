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خلال فترة الانتقالات الصيفية

ميتروفيتش يتنازل لتسهيل انتقاله للهلال

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٣ مساءً
ميتروفيتش يتنازل لتسهيل انتقاله للهلال
المواطن - فريق التحرير

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أبدى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام، الصربي ألكسندر ميترفيتش، استعداده لتقديم تضحية مالية، لحسم صفقة انتقاله إلى صفوف الهلال في الميركاتو الصيفي الحالي.

ميتروفيتش يُضحي ماليًا

وأشارت صحيفة informer الصربية، إلى أن ميتروفيتش يرغب في الانتقال إلى دوري روشن السعودي، وأبدى استعداده للحصول على راتب أقل في الهلال، حتى يحصل فولهام على مقابل مالي أعلى؛ والموافقة على بيعه.

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وأكدت الصحيفة الصربية، أن ميتروفيتش أخبر مسؤولي نادي فولهام بأنه يريد الانتقال إلى دوري روشن السعودي، إلا أنهم لن يسمحوا برحيله بسهولة، حيث سبق ورفضوا عرضين، وتأمل الإدارة في بيعه مقابل 60 مليون يورو.

وتوترت العلاقة بين اللاعب الصربي وإدارة فولهام، بعد إصرارها على عدم رحيله، ليرفض الذهاب إلى الجولة التحضيرية للفريق الأول لكرة القدم بأمريكا، قبل أن يتراجع عن قراره، بعدما أقنعه وكيل أعماله بالسفر.

ميتروفيتش
اللاعب الصربي – المصدر informer

محاولات الهلال لحسم الصفقة

وعرض الهلال على ميتروفيتش توقيع عقد لمدة 3 سنوات براتب يصل إلى 25 مليون في الموسم الواحد، ولكن تمسك إدارة فولهام؛ دفعه للتفكير في حل الأزمة وعرض تقليل راتبه الجديد، خاصة أنه يحصل حاليًا على 4 ملايين فقط.

أليكساندر ميتروفيتش
اللاعب الصربي

ولفتت الصحيفة، إلى أن مسؤولي فولهام يرون أن الهلال سيدفع المبلغ المطلوب لحسم الصفقة، ما دفعهم لرفض العرض الأخير الذي وصل إلى 40 مليون يورو، وطلب 60 مليون يورو حاليًا.

وكان ميتروفيتش صاحب الـ28 عامًا، قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام قادمًا من نيوكاسل يونايتد في صيف عام 2018، وبات من أساطيره، حيث خاض 205 مباريات، وسجل 111 هدفًا وقدم 22 تمريرة حاسمة.

ميتروفيتش

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