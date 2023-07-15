ميتروفيتش يوافق على الانضمام لـ الهلال حتى 2026

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كشفت تقارير إعلامية أن اللاعب الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب نادي فولهام الإنجليزي وافق على الانضمام لنادي الهلال حتى عام 2026.
وقال الإعلامي الرياضي ” سانتي أونا” عبر حسابه في “تويتر” : ” اللاعب الصربي وافق على الانضمام لنادي الهلال حتى عام 2026، العرض الأول من الهلال كان قد رُفض من فريق فولهام، ولم يتسلم النادي الإنجليزي حتى الآن أي عروض للاعب”.
يذكر أن اللاعب الصربي صاحب الـ 29 عامًا انضم لنادي فولهام في عام 2018 قادمًا من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.