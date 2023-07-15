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أزرق الرياض قام برفع قيمة العرض

ميتروفيتش يوافق على الانضمام لـ الهلال حتى 2026

السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٢ مساءً
ميتروفيتش يوافق على الانضمام لـ الهلال حتى 2026
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن اللاعب الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب نادي فولهام الإنجليزي وافق على الانضمام لنادي الهلال حتى عام 2026.

الهلال لايزال يطارد ميتروفيتش

وقال الإعلامي الرياضي ” سانتي أونا” عبر حسابه في “تويتر” : ” اللاعب الصربي وافق على الانضمام لنادي الهلال حتى عام 2026، العرض الأول من الهلال كان قد رُفض من فريق فولهام، ولم يتسلم النادي الإنجليزي حتى الآن أي عروض للاعب”.

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ميتروفيتش

يذكر أن اللاعب الصربي صاحب الـ 29 عامًا انضم لنادي فولهام في عام 2018 قادمًا من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

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