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ميزة جديدة من تويتر تسهل اتصال الأصدقاء ببعضهم

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٩ صباحاً
ميزة جديدة من تويتر تسهل اتصال الأصدقاء ببعضهم
المواطن - فريق التحرير

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تجاوزت منصة ثريدز 100 مليون مستخدم في غضون 5 أيام من إطلاقها مزحزحة بذلك منصة تشات جي بي تي عن لقب أسرع منصات الإنترنت نموًّا، وموجهة ضربة شرسة لتويتر الذي يسعى للملمة جراحه وتوجيه ضربة قاضية باختباره خدمة جديدة تتيح إجراء المكالمات الصوتية والمرئية “الفيديو”، مما يوفر مزايا جديدة لمستخدمي التطبيق تسهل بقائهم على اتصال مع الأصدقاء.

مكالمات الفيديو في تويتر

وستتيح الواجهة الجديدة- التي لا تزال قيد التطوير- سهولة إجراء مكالمات الصوت والفيديو من خلال النقر على أيقونة الاتصال في صفحة الرسائل المباشرة الخاصة بالمستخدم في تويتر.

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تويتر يعود إلى إشارته الأصلية ويحذف شعار دوجكوين

وتواجه منصة تويتر عبر إطلاق هذه الخدمة تحديات كبيرة، من بينها تغيير السلوكيات التقليدية لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث من الصعب أن يتحول العديد إلى تويتر لإجراء المكالمات الصوتية والمرئية عوضًا عن استخدام التطبيقات السائدة الأخرى، مثل واتساب وإنستجرام وتليجرام وغيرها.

التحديث الجديد في تويتر يتيح إمكانية الدردشة الصوتية

وتتماشى هذه الميزة الجديدة لتويتر مع التطويرات التي أحدثها إيلون ماسك مالك الموقع مؤخرًا.

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