ميسي: متحمس لتجربتي مع إنتر ميامي

أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سعادته بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي، مؤكدًا أنه متحمس للغاية لخوض هذه التجربة.

تعليق ليونيل ميسي

وعلق ليونيل ميسي، في بيان رسمي، قائلًا “متحمس للغاية لبدء الخطوة التالية في مسيرتي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي، وفي الولايات المتحدة”.

وتابع نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق: “إنها فرصة رائعة، سنواصل معا بناء هذا المشروع الجميل.. الفكرة هي أن نعمل سويا لتحقيق أهدافنا، ومتشوق للغاية للبدء في المساعدة هنا”.

التوقيع مع إنتر ميامي

ووقع ميسي صاحب الـ36 عامًا، عقود انضمامه إلى إنتر ميامي رسميًا بالأمس، في صفقة انتقال حر، وذلك بعد انتهاء عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسينتهي عقد ليونيل ميسي مع الفريق الأمريكي بنهاية منافسات موسم 2025 من الدوري الأمريكي لكرة القدم، أي أنه سيستمر في صفوفه لمدة عامين ونصف، حيث إن نصف موسم 2023 قد تم لعبه بالفعل.

ومن المقرر أن يتم تقديم النجم الأرجنتيني ميسي في حدث ضخم، مساء اليوم الأحد، على ملعب DRV PNK Stadium، كما سيتم أيضًا تقديم نجم برشلونة السابق، الإسباني سيرجيو بوسكيتس.

وتُشير كافة التوقعات إلى ظهور ميسي وبوسكيتس للمرة الأولى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي خلال مباراة كروز أزول المكسيكي، يوم 21 يوليو الجاري، ضمن منافسات بطولة Leagues Cup.