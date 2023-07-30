ميشايل يُحرز الهدف الأول لـ الهلال ضد السد

نجح اللاعب البرازيلي ميشايل في إحراز الهدف الأول لـ الهلال ضد السد القطري وذلك مع بداية الشوط الأول من مباراة الفريقين في الجولة الثانية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وسجل ميشايل الهدف الأول لأزرق الرياض في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة متقنة من اللاعب البرتغالي روبن نيفيز.