ميشايل يُحرز الهدف الأول لـ الهلال ضد السد

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نجح اللاعب البرازيلي ميشايل في إحراز الهدف الأول لـ الهلال ضد السد القطري وذلك مع بداية الشوط الأول من مباراة الفريقين في الجولة الثانية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.
وسجل ميشايل الهدف الأول لأزرق الرياض في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة متقنة من اللاعب البرتغالي روبن نيفيز.
هدف هلالي أول عن طريق ميشاييل⚽️
نيفيز🅰️#الهلال_السد_القطري#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/uXB8CKbFbe
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 30, 2023