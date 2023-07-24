ميمو في الطائف وأوقات كوميدية ممتعة مع أحمد حلمي

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن عرض مسرحية ميمو بطولة النجم المصري أحمد حلمي في جامعة الطائف، ضمن جولة المملكة 2- 4 أغسطس القادم.
وقالت الهيئة في تغريدة عبر موقع تويتر: عيش أوقات كوميدية ممتعة مع النجم أحمد حلمي وأبرز الفنانين في مسرحية ميمو، ضمن فعاليات جولة المملكة.
ولفتت الهيئة إلى أن المسرحية ستعرض في جامعة الطائف أيام 2- 4 أغسطس القادم، والتذاكر ستطرح غدًا 25 يوليو.
وتستمر جولة المملكة 2023 التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه في إضافة المناطق لها، وبعد أن أضيفت منطقة الباحة، أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن وضع منطقة نجران على خارطة الفعاليات التي ستجول في أرجاء المملكة حتى نهاية سبتمبر المقبل، ليصبح بذلك عدد مدن ومناطق الجولة 17 مدينة ومنطقة.