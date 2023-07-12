مُزحة بين بايدن وأردوغان بشأن انتخابات الرئاسة 2024

تداولت وسائل الإعلام العالمية مزحة أطلقها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن فوزه بسباق الرئاسة الأمريكية 2024، خلال حوار على هامش قمة الناتو.

ثقة بايدن بالفوز في الانتخابات

تحدث بايدن، البالغ من العمر 80 عامًا، بثقة عن فرصته بالفوز في الانتخابات الأمريكية القادمة، على الرغم من تأخره عن دونالد ترامب في استطلاعات الرأي الأخيرة.

ودار حديث بين الرئيس بايدن خلال اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة الناتو في ليتوانيا، أمس الثلاثاء، مؤكدًا أنه سيحضر قمة الناتو القادمة بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية.

This clown won't make it through the fall before they move Newsom into place. Cocky Biden tells Turkey's Erdogan he'll win in 2024: Joe jokes with strongman they'll be meeting for the next FIVE YEARS after U.S. agreed to send him F-16s – then ignores questions from the press… pic.twitter.com/jaiunMHsam — 🇺🇲Salty Texan (@texan_maga) July 11, 2023

قمة الناتو

جاء ذلك بعد ساعات من مساعدة تركيا في منح بايدن والتحالف القوي فوزًا دبلوماسيًّا من خلال دعم محاولة السويد لتصبح العضو الثاني والثلاثين، في قمة تعهد فيها بايدن بالدفاع عن “كل شبر” من أراضي الناتو.

وقال البيت الأبيض في بيان له: إن جو بايدن هنأ أردوغان على التوصل الاتفاق مع رئيس الوزراء السويدي والأمين العام لـ حلف الناتو بشأن انضمام السويد إلى الحلف.

لقاء بايدن وأردوغان

وأضاف البيت الأبيض، أن بايدن وأردوغان ناقشا القضايا الإقليمية بما فيها دعم أوكرانيا والأمن في منطقة بحر إيجه.

كما أشار بيان البيت الأبيض، الرئيس الأمريكي ونظيرة التركي بحثا تعزيز التعاون الثنائي، حيث تبادلا وجهات النظر بشأن حول الأولويات الدفاعية والاقتصادية.