مُزحة بين بايدن وأردوغان بشأن انتخابات الرئاسة 2024

تداولت وسائل الإعلام العالمية مزحة أطلقها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن فوزه بسباق الرئاسة الأمريكية 2024، خلال حوار على هامش قمة الناتو.

تحدث بايدن، البالغ من العمر 80 عامًا، بثقة عن فرصته بالفوز في الانتخابات الأمريكية القادمة، على الرغم من تأخره عن دونالد ترامب في استطلاعات الرأي الأخيرة.

ودار حديث بين الرئيس بايدن خلال اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة الناتو في ليتوانيا، أمس الثلاثاء، مؤكدًا أنه سيحضر قمة الناتو القادمة بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية.

— 🇺🇲Salty Texan (@texan_maga) July 11, 2023

— 🇺🇲Salty Texan (@texan_maga) July 11, 2023