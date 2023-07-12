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حديث جانبي على هامش قمة الناتو

مُزحة بين بايدن وأردوغان بشأن انتخابات الرئاسة 2024

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٤ صباحاً
مُزحة بين بايدن وأردوغان بشأن انتخابات الرئاسة 2024
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تداولت وسائل الإعلام العالمية مزحة أطلقها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن فوزه بسباق الرئاسة الأمريكية 2024، خلال حوار على هامش قمة الناتو.

ثقة بايدن بالفوز في الانتخابات

تحدث بايدن، البالغ من العمر 80 عامًا، بثقة عن فرصته بالفوز في الانتخابات الأمريكية القادمة، على الرغم من تأخره عن دونالد ترامب في استطلاعات الرأي الأخيرة.

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ودار حديث بين الرئيس بايدن خلال اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة الناتو في ليتوانيا، أمس الثلاثاء، مؤكدًا أنه سيحضر قمة الناتو القادمة بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية.

قمة الناتو

جاء ذلك بعد ساعات من مساعدة تركيا في منح بايدن والتحالف القوي فوزًا دبلوماسيًّا من خلال دعم محاولة السويد لتصبح العضو الثاني والثلاثين، في قمة تعهد فيها بايدن بالدفاع عن “كل شبر” من أراضي الناتو.

وقال البيت الأبيض في بيان له: إن جو بايدن هنأ أردوغان على التوصل الاتفاق مع رئيس الوزراء السويدي والأمين العام لـ حلف الناتو بشأن انضمام السويد إلى الحلف.

لقاء بايدن وأردوغان

وأضاف البيت الأبيض، أن بايدن وأردوغان ناقشا القضايا الإقليمية بما فيها دعم أوكرانيا والأمن في منطقة بحر إيجه.

كما أشار بيان البيت الأبيض، الرئيس الأمريكي ونظيرة التركي بحثا تعزيز التعاون الثنائي، حيث تبادلا وجهات النظر بشأن حول الأولويات الدفاعية والاقتصادية.

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