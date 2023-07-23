“نبع الصحة” تحصل على تسهيلات ائتمانية بـ35 مليون ريال

أعلنت شركة نبع الصحة للخدمات الطبية عن الحصول على تسهيلات ائتمانية من بنك الرياض بقيمة 35 مليون ريال، وذلك لبناء مستشفى نبع الصحة بمدينة الرياض.

إجمالي مدة التمويل

وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول”، أن إجمالي مدة التمويل تصل إلى 7 سنوات منها سنتان فترة سماح، وبعد انتهاء فترة السماح يتم السداد على شكل أقساط ربع أو نصف سنوية لمدة خمس سنوات.

الضمانات المقدمة

وتابعت الشركة، أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل تشمل ضمانات عقارية بموجب تسجيل عقاري بتاريخ اليوم 20 يوليو 2023، وكفالة بموجب إقرار كفالة غرم وأداء تضامنية.

مؤشر الأسهم السعودية

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 3.31 نقطة ليقفل عند مستوى 11755.94 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 245 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 140 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات علم، والخريف، والعربية، والخدمات الأرضية، ورعاية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، ونقي، والإعادة السعودية، والدرع العربي، و دي آي جي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.27% و 5.56%.

الأسهم الأكثر نشاطا بالكمية

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وباتك، وشمس، والأهلي، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الأهلي، وعلم، وأرامكو السعودية، والراجحي، والموارد هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا 187.74 نقطة ليقفل عند مستوى 23277.40 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.