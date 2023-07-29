نتائج الدفعة الأولى من القبول في جامعة الإمام عبدالرحمن

أعلنت إدارة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، نتائج الدفعة الأولى من الطلاب والطالبات المرشحين للقبول بالجامعة للعام 1445هـ.

وقالت إدارة الجامعة في تغريدة عبر الصفحة الرسمية بموقع تويتر، عمادة القبول والتسجيل تعلن نتائج الدفعة الأولى من الطلاب والطالبات المرشحين للقبول بالجامعة للعام 1445هـ .

وأرفقت إدارة الجامعة في منشورها، كشفًا خاصًا بالنسب الموزونة التي توقف عندها القبول للمسارات والكليات للعام الجامعي 1445 هـ.