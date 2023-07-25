نتائج قرعة الدور التمهيدي لـ دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن نتائج قرعة الدور التمهيدي لـ بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية موسم 2023/2024.

قرعة دوري أبطال إفريقيا

وجاءت نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا مكونة من : ” الأهلي المصري يواجه الفائز من مباراة كي إم كي بطل زنزبار وسان جورج بطل إثيوبيا في دور الـ 32، بيراميدز المصري يواجه الفائز من مباراة جاديكا الصومالي والجيش الرواندي في دور الـ 32، الوداد البيضاوي المغربي يواجه في دور الـ 32 الفائز من مباراة جينيراسيون فوت السنغالي وهافيا الغيني، الترجي التونسي يواجه في دور الـ 32 الفائز من مباراة جارد بطل النيجر وداون من بوركينا فاسو، شباب بلوزداد الجزائري يواجه في دور الـ 32 الفائو من مباراة بو رينجرز السيراليوني ونادي الشحن الليبيري”.

كذلك يواجه الفائز من مباراة أهلي بنغازي الليبي وإنييمبا النيجيري في دور الـ 32 الفائز من مباراة أسيك الإيفواري والقطن البنيني، الفائز من مباراة شباب قسطنطينة الجزائري والنجم الساحلي التونسي يواجه في دور الـ 32 المتأهل من مباراة الجيش الملكي المغربي وأسكو كارا التوجولي، الفائز من مباراة نواذيبو الموريتاني وأهلي طرابلس الليبي يواجه في دور الـ 32 الفائز من مباراة كوتون سبور الكاميروني وريال باماكو المالي، الفائز من الهلال السوداني والسلام من جنوب السودان يواجه في دور الـ 32 الفائز من مباراة بريميرو دي أغوشتو الأنغولي وفيتا الكونغولي، الفائز من المريخ السوداني وأوتوهو الكونغولي يواجه في دور الـ 32 الفائز من مباراة يانغ أفريكانز التنزاني وإيه أس إيه أس الجيبوتي.

قرعة الكونفيدرالية

أما في قرعة الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفيدرالية، فسوف يلعب الزمالك المصري في دور الـ 32 ضد الفائز من مباراة أرتا سولار الجيبوتي وهورسيد الصومالي التي ستجمعهما في الدور التمهيدي.

فيوتشر المصري يواجه في دور الـ 32 الفائز من مباراة سيجندا بيج ستارز التنزاني و JKU زنزبار التي ستجمعهما في الدور التمهيدي.